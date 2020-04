Veja o número de casos de covid-19 que há em cada concelho de Portugal

Os concelhos de Lisboa e Porto têm ambos mais de 600 casos de covid-19 confirmados, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado este sábado, dia 3 de abril. A capital regista o maior número de casos com 654 (mais 30 do que o registado na sexta-feira), enquanto o Porto tem 643 (mais 37) - no total Portugal já registou 10524 casos e 266 mortes devido a este coronavírus (na sexta-feira tinha registado um total de 246 mortes e 9886 casos de infeção).

No boletim apresentado neste sábado, seguem-se Vila Nova de Gaia com 468, Gondomar com 447, Maia com 404, Matosinhos com 386, Braga com 343, Valongo 320, Sintra com 254, Ovar com 222, Coimbra com 216, Santa Maria da Feira com 216, Cascais com 187, Aveiro com 140, Vila Real com 127, Loures com 126, Vila Nova de Famalicão com 121, Guimarães com 120, Oeiras com 116 e Almada com 111. Estes são os concelhos com mais pessoas infetadas, acima de 100 casos, neste momento.

Os números, divulgados este sábado no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), dão conta de 1075 pessoas internadas, 251 dessas nos cuidados intensivos (mais seis que na sexta-feira), e 75 pessoas recuperadas, mais sete que no dia anterior. Há 5518 pessoas a aguardar resultado laboratorial e 22.858 estão sob vigilância das autoridades de saúde.

