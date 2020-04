Saiba quantos casos de coronavírus há em cada concelho

O Porto ultrapassou Lisboa e passou a ser o concelho do país que tem mais casos de covid-19 registados, com 921 infetados (mais 36 nas últimas 24 horas), segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira, e que deu conta da existência de mais 349 pessoas infetadas e 31 mortes em todo o país, elevando o total para 16.934 casos confirmados e 535 óbitos.

Lisboa, com apenas menos 16 casos, viu nas últimas 24 horas serem confirmados mais 15 casos, passando de 890 para 905.

É na região norte que se regista mais casos de infeção pelo novo coronavírus (9984), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (3896), região Centro (2477), Algarve (284) e Alentejo (140). Açores (94) e Madeira (59) são os menos afetados.

A Madeira e o Alentejo são as duas regiões ainda sem mortes. Por outro lado, a região centro regista mais óbitos (123) do que a de Lisboa e Vale do Tejo (96) apesar de ter menos casos. Ainda assim, é no norte que há mais mortes (303).

Depois de Lisboa e Porto, os concelhos que reúnem maior número de casos são Vila Nova de Gaia (842), seguido de Matosinhos (715) e Gondomar (701).

Segundo o boletim divulgado esta segunda-feira, 3264 pessoas aguardam resultado laboratorial e 277 recuperaram da doença.

O primeiro caso confirmado de covid-19 em Portugal aconteceu a 1 de março e foi divulgado pela Direção-Geral da Saúde no dia seguinte). A infeção pelo novo coronavírus já afetou quase 2 milhões de pessoas e matou mais de 114 mil em todo o mundo.

Foi na cidade de Wuhan, na província chinesa de Hubei, que surgiram os primeiros casos da doença nos primeiros dias de janeiro. Foi considerada pandemia pela OMS (Organização Mundial de Saúde) há um mês.

