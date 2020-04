Veja o número de casos covid-19 que há em cada concelho

Mais 26 mortes e 1516 casos com covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. Casos sobem 10,9%

Lisboa continua a ser o concelho que tem mais casos de covid-19, com 851 infetados, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira (10 de abril). São mais 54 do que no dia anterior.

O concelho do Porto surge logo a seguir, com 840 casos de infeção pelo novo coronavírus, mais 64 nas últimas 24 horas

Já há 15 472 casos confirmados de covid-19 (mais 1516 em relação ao dia anterior) e 435 mortes (mais 26), desde que o surto começou no país.

Depois de Lisboa e Porto, aparece Vila Nova de Gaia com 710 e Gondomar com 629 infetados.

De referir que foi a 2 de março que Portugal registou os primeiros casos de contágio pelo novo vírus, que no mundo já infetou mais de um milhão e meio de pessoas e provocou a morte a quase 90 mil.

A DGS indica que em Portugal há 1179 pessoas internadas, 226 estão nos cuidados intensivos. O boletim epidemiológico desta sexta-feira informa também que 233 pessoas conseguiram recuperar da doença.

A autoridade da Saúde refere ainda que há 4509 pessoas a aguardar resultado laboratorial e 25 914 estão sob vigilância das autoridades de saúde.

O relatório da situação epidemiológica, com dados até às 00.00 de quinta-feira (dia 9 de abril) e atualizado esta sexta-feira, às 11:00, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (240) seguida da região Centro (107), da região de Lisboa e Vale do Tejo (78) e do Algarve (8).

Os Açores já têm duas vítimas mortais devido ao covid-19. Madeira e Alentejo ainda não registaram qualquer óbito.

