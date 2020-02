Português no Diamond Princess infetado com coronavírus. DGS aguarda confirmação

Tripulante do navio Diamond Princess é o primeiro português infetado com Covid-19.

Canalizador a bordo do Diamond Princess é o primeiro caso de um português infetado com coronavírus. O homem, de 41 anos, confirmou o diagnóstico à mulher, Emanuelle Maranhão, que avançou à TVI, que o marido se encontra isolado e sem sintomas.

O português encontra-se a bordo do Diamond Princess, atracado num porto no sul de Tóquio, desde o dia 13 de dezembro. Já o período de quarentena começou a 3 de fevereiro para 3711 pessoas. Há notícia de mais de 600 casos de infeção e de duas mortes (dois idosos) pelo novo coronavírus, no navio. Os resultados das análises de vários passageiros e tripulantes ainda são desconhecidos.

A Direção-Geral de Saúde, contactada pelo DN, diz estar a par da situação, mas "não conseguiu confirmar o diagnóstico com as autoridades oficiais". A autoridade da saúde espera ter mais informações concretas durante o dia amanhã, por causa da diferença horária. Também o ministério dos Negócios Estrangeiros, em declarações à Lusa, indicou estar a acompanhar a situação, através da embaixada de Tóquio, sem ter, no entanto, informação "de que haja algum caso confirmado de infeção com o coronavírus".

Adriano Maranhão contactou a mulher, Emanuelle Maranhão, na madrugada deste sábado, e confirmou o diagnóstico. "Há dois dias foi testado, um simples teste à saliva, e o resultado, que chegou hoje, revelou-se positivo. Desde então está isolado numa cabina a aguardar. Não recebeu nenhum tipo de assistência médica ou orientação sobre o que fazer", contou.

À mulher, o canalizador, pediu que "contactasse o governo português e a companhia". "Falei com o presidente da câmara da Nazaré, que está a fazer tudo o que pode, da companhia ficaram de ver a situação, a embaixada está fechada porque é sábado...", explicou Emanuelle Maranhão, entrevistada pela TVI.

Adriano Maranhão, que vive com a família na Nazaré, trabalha como canalizador para o Princess - a empresa de cruzeiros - há cinco anos. "Está há dois meses e meio no navio e o contrato acabava a 20 de fevereiro - como navio estava de quarentena pôs-se a hipótese de o contrato ser alargado até 15 de março, mas entretanto foi testado positivo", acrescentou a mulher à TVI.

"Pergunto-me porque é que uns saíram e outros não. Não estou contra a empresa, mas não percebo porque não estão a ser tomados quaisquer procedimentos", diz Emanuelle Maranhão.

Em Portugal, não há registo de nenhum caso de infeção por coronavírus. Foram identificados 12 suspeitos, mas depois de efetuadas análises, nenhum se revelou positivo.

[Em atualização]