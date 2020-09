Pandemia acelera. Portugal registou mais 1235 casos de covid do que na semana anterior

Cuidados Intensivos do Hospital de São João, no Porto.

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais sete pessoas e foram confirmados mais 673 casos de covid-19 (um crescimento de 1% em relação ao dia anterior). Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo (13 de setembro), no total, desde que a pandemia começou, registaram-se 63 983 infetados, 44 069 recuperados (mais 175) e​ 1 867 vítimas mortais no país.

Há, neste momento, 18 047 doentes portugueses ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde, mais 491 do que ontem.

A região com o maior número de infetados nas últimas 24 horas é Lisboa e Vale do Tejo, que acrescentou 319 novas infeções (47,4% do total diário).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Seguem-se o Norte (mais 236 casos), o Alentejo (mais 60), o Centro (mais 35), o Algarve (mais 20), os Açores (mais dois) e a Madeira (mais um).

Há três semanas consecutivas que o número de casos de covid detetados é superior a dois mil. No entanto, entre segunda e hoje o ritmo de contágio aumentou ainda mais. Esta semana foram registados 3725 infeções pelo novo coronavírus, quando na anterior tinham sido 2490 e na antes dessa 2171.

Em média, desde segunda-feira, foram encontrados diariamente 532 casos. O que significa mais 176 que na semana passada.

O pior dia foi sexta-feira, quando foram confirmados 687 novos casos, sendo que, por três vezes, o valor das infeções diárias ultrapassou o patamar dos 600. O número menor desta semana diz respeito a segunda-feira (249 casos).

6 das 7 mortes são em Lisboa e Vale do Tejo

Quanto aos sete óbitos registados hoje, estes localizam-se nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (seis) e no Norte (um). As vítimas mortais são quatro homens e duas mulheres com mais de 80 anos e homem entre os 70 e os 79.

A taxa de letalidade global do país é hoje de 2,9%, subindo aos 14,5% no caso das pessoas com mais de 70 anos - as principais vítimas mortais.

Mais 14 pessoas hospitalizadas

Neste domingo, estão internados 452 doentes, ou seja, mais 14 do que no dia anterior. Este é o maior número de hospitalizações relacionadas com o novo coronavírus desde o dia 20 de julho, quando se encontravam nos hospitais portugueses 454 infetados com covid-19.

Nos cuidados intensivos há agora 57 pessoas - menos duas do que na véspera.

O boletim da DGS de hoje indica ainda que as autoridades de saúde estão a vigiar 36 398 contactos de pessoas infetadas (mais 343 do que ontem).

28,9 milhões de casos em todo o mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 28,9 milhões de pessoas no mundo inteiro até este domingo e provocou 924 951 mortes, segundo dados oficiais. Há agora 20,8 milhões de recuperados.

No total, os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (6 676 601) e de mortes (198 128). Em termos de número de infetados acumulados no mundo, seguem-se a Índia (4 754 356), o Brasil (4 315 858) e a Rússia (1 062 811). Portugal surge em 49.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Brasil é a nação com mais mortes declaradas (131 274). Depois, a Índia (78 614) e o México (70 604).

Nas últimas 24 horas foram divulgadas 4 806 novas mortes (a maior parte na índia - 1114 -, no Brasil - 814 - e nos Estados Unidos - 523) e 284 827 casos.

Já a China - país onde o novo coronavírus foi descoberto no final do ano passado - não registou casos de contágio local nos últimos 28 dias, uma vez que as dez infeções confirmadas hoje têm origens no exterior, informou a Comissão de Saúde da China.