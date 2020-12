Portugal com 87 mortos por covid-19. O segundo pior registo da pandemia

Há mais 3834 novas ​​​​​infeções e mais 87 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, segundo os dados do relatório de situação da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo (6 de dezembro).

Portugal igualou este domingo o segundo pior registo de óbitos diários por covid-19, igualando o dia 28 de novembro, que também tinha registado 87 mortos. O pior dia foi a 16 de novembro quando foram reportados 91 casos mortais.

Em relação ao relatório de sábado, registam-se menos 2253 infeções, mas há mais 14 mortes.

Desde o início da pandemia, Portugal já contabiliza um total de 322 474 infeções e 4963 óbitos.

Durante as últimas 24 horas foram contabilizadas 2852 pessoas recuperadas da doença.

No que diz respeito aos casos de internamento, estão mais 39 pessoas em enfermaria, totalizando agora 3268, enquanto as unidades de Cuidados Intensivos têm agora 514 doentes, menos três que no dia anterior.

Quanto à distribuição por regiões, o norte registou uma significativa diminuição no número de casos, que no sábado chegou aos três mil casos e este domingo atingiram as 2258 novas infeções, tendo-se registado 50 óbitos.

Já Lisboa e Vale do Tejo baixou da barreira dos milhares, contabilizando 773 novas infeções, tendo sido ainda declarados 21 óbitos.

Na região centro, foram contabilizados 500 novos casos e 14 mortes, já o Alentejo regista 215 casos e duas mortes. Sem óbitos, o Algarve contabiliza 62 novas infeções, nos Açoros foram registadas 22 e na Madeira há mais quatro casos.

Na Área Metropolitana de Lisboa (AML) apenas quatro concelhos, Almada, Barreiro, Lisboa e Loures, continuam com "risco muito elevado" de contágio pelo novo coronavírus, mantendo o recolher obrigatório às 13.00 horas nos dois próximos fins de semana.

Assim sendo, oito municípios da AML desceram do nível de "risco muito elevado" para o patamar do "risco elevado" - Amadora, Cascais, Odivelas, Oeiras, Seixal, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira -, de acordo com a lista divulgada este sábado após a reunião do Conselho de Ministros que fixou as medidas de combate ao novo coronavírus que irão vigorar a partir de quarta-feira.

Assim, como o novo estado de emergência estará em vigor desde as 00.00 horas de quarta-feira, dia 9 de dezembro, até às 23.59 de 23 de dezembro, nos fins de semana de 12 e 13 de dezembro e de 19 e 20 de dezembro na AML o recolher obrigatório a partir das 13.00 horas apenas será aplicado nos quatro concelhos considerados de "risco muito elevado" de contágio pelo novo coronavírus: Almada, Barreiro, Lisboa e Loures.

Nesses quatro municípios também continuará em vigor a obrigatoriedade de encerramento do comércio e da restauração a partir das 13.00 horas aos fins de semana.

São consideradas exceções os estabelecimentos de venda a retalho de produtos alimentares, bem como naturais ou dietéticos, de saúde e higiene, que disponham de uma área de venda ou prestação de serviços igual ou inferior a 200 metros quadrados com entrada autónoma e independente a partir da via pública.

Os restaurantes podem permanecer em funcionamento após o horário estabelecido para o encerramento, "desde que exclusivamente para efeitos de entregas ao domicílio ou para a disponibilização dos bens à porta do estabelecimento ou ao postigo (take-away), não sendo, neste caso, permitido o acesso ao interior do estabelecimento pelo público.

Nos dias úteis, o recolher obrigatório nestes quatro concelhos vigora entre as 23.00 e as 5.00 e os estabelecimentos comerciais têm de encerrar até às 22.00. Os restaurantes, equipamentos culturais e instalações desportivas devem encerrar até às 22.30 (estabelecimentos de restauração podem funcionar até à 1.00, mas apenas para entregas ao domicílio).

Os restantes 14 municípios da AML passam a estar no nível de "risco elevado", sendo que Amadora, Cascais, Odivelas, Oeiras, Seixal, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira estavam até agora no nível de "risco muito elevado". Alcochete, Mafra, Moita, Montijo, Palmela e Sesimbra já estavam no nível de "risco elevado".

Nestes municípios o recolher obrigatório vigora entre as 23.00 e as 5.00 nos sete dias da semana e, tal como nos concelhos de risco mais elevado, os estabelecimentos comerciais têm de encerrar até às 22.00. Os restaurantes, equipamentos culturais e instalações desportivas devem encerrar até às 22.30 (estabelecimentos de restauração podem funcionar até à 1.00, mas apenas para entregas ao domicílio).

Na Área Metropolitana do Porto (AMP), que inclui 17 municípios, nove concelhos desceram do risco "extremamente elevado" para risco "muito elevado", designadamente Arouca, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Porto, Vale de Cambra, Valongo e Vila Nova de Gaia.

Espinho, Paredes, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João da Madeira, Trofa, Vila do Conde mantêm-se no risco "extremamente elevado".

Nos 17 municípios da AMP mantém-se, assim, o recolher obrigatório aos fins de semana entre as 13.00 e as 5.00, e a generalidade dos estabelecimentos comerciais e os estabelecimentos de restauração também terão de encerrar a essa hora (os restaurantes poderão continuar a funcionar após as 13.00 apenas para take-away ou entregas ao domicílio).