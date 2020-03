Porto é o concelho com mais casos. Tem quase mil pessoas infetadas

O Porto voltou a ser o concelho com mais casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus. Destaca-se dos restantes concelhos ao registar agora 941 pessoas infetadas, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira (30 de março). São mais 524 casos detetados, em comparação com os dados divulgados no domingo (417).

Perante este números, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas reconhece que é possível criar um cordão sanitário no Grande Porto, nos municípios mais afetados como Gaia, Maia e Gondomar. Está a ser avaliado e deve ser tomada ainda esta segunda-feira uma decisão.

O concelho de Lisboa surge logo a seguir com 633 casos positivos de covid-19. Soma mais 39 casos do que no domingo (594), dia em que era o concelho com mais infetados no país.

Segue-se Vila Nova de Gaia com 344, Maia com 313, Matosinhos com 295, Gondomar com 276, Ovar com 241, Coimbra com 229, Braga com 213, Valongo com 202, Sintra com 159, Santa Maria da Feira com 154, Cascais com 119, Vila Real com 115 e Aveiro com 95. Estes são os 15 concelhos com mais pessoas infetadas, neste momento.

© DGS

No boletim da DGS é referido, no entanto, que a informação reportada em alguns concelhos é relativa a a 75% dos casos confirmados. É o o que acontece, por exemplo, com os dados dos concelhos de Ovar e Braga.

Veja abaixo a lista completa de concelhos portugueses com casos de covid-19

Porto: 941

Lisboa: 633

Vila Nova de Gaia: 344

Maia: 313

Matosinhos: 295

Gondomar: 276

Ovar: 241

Coimbra: 229

Braga: 213

Valongo: 202

Sintra: 159

Santa Maria da Feira: 154

Cascais: 119

Vila Real: 115

Aveiro: 95

Oeiras: 79

Guimarães: 75

Loures: 72

Oliveira de Azeméis: 71

Vila Nova de Famalicão: 71

Almada: 68

Seixal: 68

Odivelas: 64

Amadora: 63

Albergaria-a-Velha: 50

Bragança: 44

Lousada: 44

Santo Tirso: 44

Felgueiras: 42

Vila do Conde: 39

Viana do Castelo: 36

Paços de Ferreira: 35

Paredes: 35

Barcelos: 35

São João da Madeira: 32

Mafra: 31

Trofa: 30

Espinho: 29

Viseu: 28

Resende: 27

Santarém: 26

Vale de Cambra: 25

Póvoa de Varzim 24:

Setúbal: 24

Vila Franca de Xira: 24

Funchal: 23

Barreiro: 23

Estarreja: 23

Castro Daire: 22

Penafiel; 22

Albufeira: 21

Évora: 21

Faro: 21

Pombal: 19

Portimão: 19

Vila Nova de Foz Côa: 19

Lagos: 18

Marco de Canaveses: 18

Águeda: 18

Ílhavo: 18

Loulé: 17

Condeixa-a-Nova: 15

Vila Verde: 15

Torres Vedras: 13

Cartaxo: 13

Arouca: 12

Benavente: 12

Chaves: 12

Moita: 12

Montemor-o-Velho: 12

Póvoa de Lanhoso: 12

Montijo: 11

Sesimbra: 11

Leiria: 10

Mirandela: 10

Oliveira do Bairro: 10

Amares: 9

Almeirim: 9

Palmela: 9

Tomar: 9

Arcos de Valdevez: 9

Cantanhede: 8

Esposende: 8 Soure: 8

Caldas da Rainha: 8

Marinha Grande: 7

Oliveira de Frades: 7

Ponta Delgada: 7

Figueira da Foz: 7

Abrantes: 7

Macedo de Cavaleiros: 7

Amarante: 6

Câmara de Lobos: 6

Horta: 6

Murtosa: 6

Peso da Régua: 6

Velas: 6

Grândola: 6

Santiago do Cacém: 6

Almeida: 6

Fafe: 6

Angra do Heroísmo: 5

Cinfães: 5

Coruche: 5

Nelas: 5

Ourém: 5

Ponta do Sol: 5

Silves: 5

Vagos: 5

Vila da Praia da Vitória: 5

Vila Real de Santo António: 5

Vizela: 5

Anadia: 5

Mealhada: 5

Penacova: 5

Trancoso: 5

Ponte de Lima: 5

Alvaiázere: 4

Baião: 4

Calheta: 4

Guarda: 4

Lamego: 4

Lousã: 4

Miranda do Corvo: 4

Rio Maior: 4

Santa Cruz: 4

Sines: 4

Reguengos de Monsaraz: 4

Alenquer: 4

Torres Novas: 4

Seia: 4

Melgaço: 4

Alcochete: 3

Alpiarça: 3

Caminha: 3

Carrazeda de Ansiães; 3

Góis: 3

Madalena: 3

Monção: 3

Olhão: 3

Porto Santo: 3

São Pedro do Sul: 3

São Roque do Pico: 3

Sever do Vouga: 3

Valpaços: 3

Vila Pouca de Aguiar: 3

Vimioso: 3

Peniche: 3

Alcanena: 3

Azambuja: 3

Vieira do Minho: 3

Torre de Moncorvo: 3

Os dados da DGS indicam que em Portugal o número de infetados com covid-19 passou a 6408. Há a registar 140 vítimas mortais e 43 recuperados.

