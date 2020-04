Mais 35 mortes e 515 casos com covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

Unidade de Infeciologia do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. Hospital de primeira linha para o tratamento de crianças com covid-19.

Morreram mais 35 pessoas e foram confirmados mais 515 casos de covid-19, em Portugal, nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), deste sábado (11 de abril), há agora no total 470 mortes, 15 987 casos e 266 recuperados no país.

Apesar de nesta sexta-feira ter sido registado o maior aumento absoluto de doentes (mais 1516) desde que o surto chegou a Portugal, o balanço da semana é positivo. A curva epidemiológica que traça a evolução de novos casos no país está a tornar-se cada vez mais linear, ou seja, o número de novos infetados diminuiu, fruto da aplicação das medidas de contenção. O que deverá ter um impacto positivo nos casos ativos e nas mortes dentro de pouco tempo, apontam os especialistas.

Mas para os bons resultados se manterem e evoluírem, sem uma vacina à vista, é necessário que o isolamento social e as medidas de higiene não sejam descuradas, alertam as autoridades de saúde. E, por isso, nos próximos tempos o estado de emergência deverá manter-se, admitiu o primeiro-ministro, António Costa, em entrevista à agência Lusa, este sábado, depois de sexta-feira o Presidente da República também ter expressado essa mesma vontade. "Está formada a minha convicção de prorrogar até 1 de maio às 24 horas [o estado de emergência]. Irei ouvir os especialistas e será a Assembleia da República a autorizar, mas não podemos brincar em serviço. Não podemos afrouxar", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

Mais de 1,7 milhões de casos no mundo

Os Estados Unidos são o país com o maior número de casos confirmados de covid-19 no mundo. Só na cidade de Nova Iorque existem mais doentes do que em qualquer outro país. Têm agora 503 177 infetados, segundo os dados oficiais mais recentes, atualizados às 11:00 deste sábado.

Quanto às mortes, registam-se 18 761, colocando assim o país como o segundo com maior número de óbitos. Só é superado pela Itália, que tem 18 849 mortes. Segue-se, nesta lista, Espanha (16 353), que nas últimas 24 horas confirmou mais 510 vitimas mortais - o menor aumento desde o dia 23 de março, pelo terceiro dia consecutivo.

No mundo inteiro foram confirmados 1 710 324 casos. Morreram 103 512 pessoas e recuperaram outras 382 049.

Recomendações da DGS

Para que seja possível conter ao máximo a propagação da pandemia, a Direção-Geral da Saúde continua a reforçar os conselhos relativos à prevenção: evite o contacto próximo com pessoas que demonstrem sinais de infeção respiratória aguda, lave frequentemente as mãos (pelo menos durante 20 segundos), mantenha a distância em relação aos animais e tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (de seguida lave novamente as mãos). E acima de tudo: fique em casa.

Em caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre superior a 38º, tosse persistente, dificuldade respiratória), as autoridades de saúde pedem que não se desloque às urgências, mas sim para ligar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou para a unidade de cuidados primários mais próxima.