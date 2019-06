Autarca de Barcelos e empresária em prisão domiciliária

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto já definiu as medidas de coação na operação "Teia". O presidente da câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes e a empresária Manuela Couto vão aguardar julgamento em prisão domiciliária. Já Joaquim Couto, que no domingo renunciou à presidência da autarquia de Santo Tirso, fica em liberdade com uma caução de 40 mil euros.

No sábado, o presidente do IPO do Porto, José Maria Laranja Pontes, também arguido neste processo, saiu em liberdade, com uma caução de 20 mil euros, além da suspensão das funções e a proibição de contactos com outros arguidos e funcionários do IPO.

A operação "Teia" centra-se nas autarquias de Santo Tirso e Barcelos bem como no IPO/Porto e investiga suspeitas de corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio, traduzidas na "viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste direto", segundo comunicado da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, o órgão de polícia criminal que apoia o Ministério Público neste caso.

À saída do tribunal, Laranja Pontes disse estar "extremamente desgostoso" com este processo. "Principalmente pelo enxovalhar da minha filha, da minha família e de mim, e do IPO do Porto", afirmou, emocionado. Sobre as acusações disse que "são avatares".

O médico é um dos quatro arguidos da operação "Teia" e terá visto a instituição que dirige, o IPO do Porto, pagar 360 mil euros à empresa 360 mil euros à empresa gerida por Manuela Couto, mulher de Joaquim Couto (PS), ex-presidente da Câmara de Santo Tirso e também médico e ex-colega de curso de Laranja Pontes na Faculdade de Medicina do Porto.

Na quarta-feira, foram detidos Joaquim Couto, ex-autarca de Santo Tirso, a mulher deste, o presidente da Câmara de Barcelos, Manuel Costa Gomes, e o presidente do IPO/Porto no âmbito de uma investigação da Polícia Judiciária sobre corrupção que envolve empresas e autarquias.

Em outubro passado, Maria Manuela Couto também tinha sido detida e constituída arguida, no âmbito de uma investigação ao Turismo do Porto e Norte, cujo presidente, Melchior Moreira, foi também detido. Em causa estava presumível viciação de procedimentos de contratação pública no valor de vários milhões de euros.

Em atualização.