Furacão Leslie deve chegar a Portugal continental pelo distrito de Lisboa

A previsão do caminho do Leslie, segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA

Tenha "especial cuidado" com o vento no fim-de-semana

O furacão Leslie passou a norte da Madeira e prepara-se para atingir a costa portuguesa, sendo o cenário mais expectável que entre em terra pelo distrito de Lisboa nas primeiras horas da madrugada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA).

"As últimas previsões apresentam uma probabilidade muito elevada do furacão Leslie atingir a costa ocidental de Portugal continental como depressão pós-tropical, sendo que a probabilidade de se registarem ventos de força furacão (maiores que 118 km/h) é de 5 a 20% entre o Cabo Mondego e o Cabo de Sines", segundo o último aviso do IMPA, às 4.30.

"Neste momento o cenário mais expectável é de que o Leslie entre em terra pelo distrito de Lisboa" nas primeiras horas da madrugada de domingo, segundo a mesma fonte. Mas o furacão deverá começar a afetar o território continental a partir das 19.00 ou 22.00 deste sábado. "As previsões indicam a ocorrência de vento médio de 40 a 65 km/h com rajadas de vento máximas até 120 km/h entre as 19.00 de sábado e as 7.00 locais de domingo, em especial na costa ocidental e nas terras altas, havendo uma probabilidade superior a 80% de ocorrência de ventos médios com força de tempestade tropical (entre 63 e 118 km/h) no litoral entre o Cabo Mondego e o Cabo de Sines", segundo o IPAM.

O furacão Leslie aproxima-se de Portugal continental © DR/IPMA

"As ondas deverão atingir 5 a 7 metros, com altura máxima até 12 metros, no período entre as 23.00 de sábado e as 4.00 locais de domingo. O efeito da agitação marítima forte deverá ser ampliado pela força dos ventos junto ao centro do Leslie, pela diminuição da pressão e pela preia-mar (que ocorre por volta das 18.00 e 6.00 locais) podendo originar galgamentos costeiros. Prevê-se também precipitação por vezes forte entre as 22.00 de sábado e as 10.00 locais de domingo", concluiu.

No total há 13 distritos em Portugal Continental em aviso laranja (além de outros dois na Madeira) - o segundo mais grave numa escala de quatro - e mais cinco em aviso amarelo.

Madeira

"O período mais crítico do furacão Leslie já passou", afirmou Victor Prior, do Observatório Meteorológico da Madeira, adiantando que "agora vai a caminho do território continental".

De acordo com o responsável, na sexta-feira à noite, pelas 21:00, "notou-se uma deslocação do furacão para norte", disse.

O responsável adiantou que ainda se vão verificar "algumas rajadas potencialmente mais forte e alguma precipitação, mas não é nada de preocupante".

Sobre os efeitos deste fenómeno, apontou que se registaram rajadas entre os 100 e os 120 quilómetros nas zonas montanhosas, sendo de 94 quilómetros na zona do Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Em termos de precipitação, referiu que as zonas mais afetadas foram o Pico do Arieiro 42,2 milímetros, Monte (27 milímetros a freguesia do Caniçal (concelho de Machico) 18 milímetros, Aeroporto (16 mm).

Vento forte nos mares

A capitania do Porto do Funchal prolongou hoje o aviso de vento forte nos mares da Madeira emitido sexta-feira até às 06:00 de domingo, reforçando o aviso de que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo. A autoridade marítima regional cancelou também o aviso de má visibilidade, que passa a ser "boa a moderada".

Devido às más condições atmosféricas, o IPMA colocou a orla costeira sob aviso laranja para a situação da agitação marítima e amarelo, extensível à ilha do Porto Santo, por causa das previsões de vento forte, precipitação.

De acordo com as previsões IPMA, as ilhas da Madeira e Porto Santo vão sentir hoje os efeitos da passagem do furacão Leslie no arquipélago.

"Nestas condições prevê-se, a partir da tarde do sábado, vento forte do quadrante sul com rajadas até 90 quilómetros por hora, sendo que, nas regiões montanhosas, o vento será forte a muito forte, com rajadas até 110 quilómetros por hora", explicou o instituto.

Também está ainda previsto um aumento da agitação marítima, bem como precipitação forte, acompanhada de trovoada.

Sexta-feira, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertaram hoje que o período mais crítico no arquipélago da Madeira devido ao furacão Leslie está previsto entre as 14:00 e as 21:00 de hoje.

O mau tempo no mar levou a capitania a recomendar que "os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções mantendo estas nos portos de abrigo e considerem a adoção de medidas suplementares tais como o reforço da amarração".

Na mesma nota, a autoridade marítima regional também aconselha que a "população que adote medidas de autoproteção na orla costeira em função do vento forte que se verifica".

Até ao momento não há registo de qualquer ocorrência relacionada com o mau tempo registada por parte dos bombeiros da região.