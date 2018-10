Jovem de 21 anos colhido por comboio em Portimão

Um jovem de 21 anos com nacionalidade portuguesa morreu esta segunda-feira de manhã depois de ter sido atropelado por um comboio em Bemposta, Portimão, no distrito de Faro.

Ao DN, o comandante dos Bombeiros de Portimão, Richard Marques, disse que o alerta foi dado pelas 10:23, e que as causas do acidente ainda estão por apurar. Há indicações de que o jovem estaria a falar ao telemóvel enquanto atravessava a linha no momento da passagem da composição, mas esta informação ainda carece de confirmação por parte da PSP.

No local estiveram 16 operacionais dos Bombeiros de Portimão, INEM e PSP, acompanhados por sete viaturas.

Devido ao incidente, foi necessário interromper a Linha do Algarve entre Lagos e Portimão, a fim de se proceder à remoção do cadáver. Entretanto, os comboios já circulam no local, embora com atrasos.