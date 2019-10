Incêndio no perímetro militar da Carregueira. 50 pessoas retiradas de casa

As metamorfoses de Albert Rivera

Já se aliou ao PSOE andaluz, mas também ao PP andaluz e ao Vox, já ofereceu apoio a Sánchez, mas também a Rajoy, já votou contra Sánchez e garantiu que não pactuava com ele, mas no domingo voltou a oferecer-lhe apoio, para depois das eleições de 10 de novembro. Albert Rivera, líder do Ciudadanos, de 39 anos, ambicionou ser líder da oposição, mas também primeiro-ministro. Até agora, não conseguiu nem uma coisa nem outra.