Força Aérea Portuguesa homenageia vítimas da pandemia no 68.º aniversário

A Força Aérea faz 68 anos no dia 1 de julho (quarta-feira) e vai assinalar a data com uma série de eventos adaptados às atuais circunstâncias, com passagens aéreas e a manobra missing man em homenagem às vítimas da Pandemia.

Assim, todas as capitais de distrito serão sobrevoadas por diferentes aeronaves (Chipmunk, C-130H, C-295M, Epsilon TB-30, P-3C e F-16), entre as 10.00 e o 12.30.

A homenagem às vítimas da Pandemia, através da manobra aérea missing man, normalmente realizada por quatro aeronaves de combate, durante um funeral ou homenagem, em memória de um piloto desaparecido no desempenho das suas funções. E decorrerá na zona de Belém (Lisboa), sobre o Mosteiro dos Jerónimos, entre as 10.45 e as 11.00. Quatro F-16 irão assim voar em formação e um dos aviões saí em subida vertical desaparecendo depois no horizonte.

A Força Aérea Portuguesa (FAP) é o ramo aéreo das Forças Armadas Portuguesas. Em 1 de julho de 1952, as aviações do Exército (Aeronáutica Militar) e da Marinha (Aviação Naval) foram fundidas num ramo independente denominado Força Aérea Portuguesa.