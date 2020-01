Encontrado morto gestor do EuroBic de Isabel dos Santos

Morreu Nuno Ribeiro da Cunha, diretor do private banking do EuroBic e gestor de conta de Isabel dos Santos. Foi encontrado morto na quarta-feira à noite, confirmou ao DN fonte oficial da PSP.

"Todos os indícios apontam para que tenha sido um suicídio", disse a mesma fonte.

A Polícia Judiciária já abriu um inquérito às circunstâncias da morte do diretor do EuroBic, soube o DN.

O diretor do Eurobic foi constituído arguido esta quarta-feira, juntamente com Isabel dos Santos. São também arguidos Sarju Raikundalia, ex-administrador financeiro da Sonangol, Mário Leite da Silva, gestor da empresária e presidente do conselho de administração do Banco de Fomento Angola (BFA) e Paula Oliveira, amiga de Isabel dos Santos e administradora da NOS.

De acordo com o Expresso,que faz parte do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), responsável pela investigação que recebeu o nome Luanda Leaks, foi apenas questão de um dia, entre sair a notícia de que o conselho de administração da Sonangol tinha sido exonerado e a tomada de posse da nova equipa, para que a conta da empresa fosse esvaziada.

Em Lisboa, na conta da Sonangol no Eurobic, banco de que Isabel dos Santos é a maior acionista, havia 57,4 milhões de dólares a 15 de novembro de 2017, quando foi demitida, e no dia seguinte tinha um saldo negativo de 451 mil euros, conta o semanário.

Essa transferência de última hora de 38 milhões de dólares realizada de uma conta do EuroBic para uma conta no Dubai levou à abertura de um inquérito-crime pelo Ministério Público de Angola, por suspeitas de ter sido ordenada já depois de Isabel dos Santos e do seu administrador financeiro Sarju Raikundalia terem sido despedidos por um decreto presidencial de João Lourenço.

No mesmo dia foram realizadas outras duas transferências e que também tiveram como destino a conta bancária no Emirates NBD titulada pela Matter Business Consulting DMCC, uma companhia offshore controlada por Jorge Brito Pereira, advogado de Isabel dos Santos, e gerida pelo seu braço direito, Mário Leite da Silva.

Nuno Ribeiro da Cunha, diretor do private banking do EuroBic foi envolvido na execução das transferências. Confrontado pelo ICIJ, não respondeu às perguntas dos jornalistas.

(Em atualização)