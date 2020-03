GNR, SEF e DGS fazem ações de controlo de fronteiras com Espanha

A GNR, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a Direção-Geral da Saúde (DGS) estão a realizar, neste fim de semana, "ações pontuais de controlo da fronteira terrestre" com Espanha devido ao surto de Covid-19.

"Durante o fim de semana decorrem ações conjuntas da GNR, SEF e DGS para ações pontuais de controlo da fronteira terrestre", informou o gabinete do primeiro-ministro no comunicado em que anuncia uma reunião, por teleconferência, entre António Costa e o presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, para preparar um encontro de ministros da Administração Interna e Saúde, na segunda-feira, para "definir medidas de controlo sanitário nas fronteiras internas e externas da União Europeia (UE).

O comunicado não adianta mais pormenores nem os locais onde serão feitas as "ações pontuais de controlo da fronteira terrestre" entre os dois países da Península Ibérica.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Costa e Sánchez discutem "ações coordenadas" na fronteira

O primeiro-ministro português vai discutir neste domingo, por teleconferência, com o presidente do Governo de Espanha "ações coordenadas" na União Europeia e a "gestão da fronteira comum dos dois países" devido ao surto de Covid-19, foi neste sábado anunciado.

Esta conversa entre António Costa e Pedro Sánchez servirá para preparar uma reunião, também por teleconferência, que se realiza na segunda-feira, com os ministros da Administração Interna e da Saúde da União Europeia (UE) "para definir medidas de controlo sanitário nas fronteiras internas e externas" da União, segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro hoje divulgado.

Recentemente, o presidente francês sugeriu à presidente da Comissão Europeia que a União Europeia reforce os controlos nas fronteiras do Espaço Schengen e que eventualmente proíba o acesso aos países mais afetados, segundo noticiou o jornal espanhol "El Mundo". Emmanuele Macron sugeriu as medidas restritivas num telefonema feito a Ursula von der Leyen.