Confirmados mais 19 casos de covid-19 em Portugal. Já são 78

O número de doentes em Portugal infetados com o novo coronavírus subiu para 78 casos, segundo o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde, desta quinta-feira. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 19 casos e aguardam resultados laboratoriais 133 testes.

A maioria dos cidadãos infetados continua a estar a norte do país (44 doentes), seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo (23) e depois pelas regiões centro (5) e Algarve (5). A faixa etária mais afetada é a das pessoas entre os 40 e os 49 anos.

Distribuição dos casos de covid-19 pelo território nacional. © Relatório epidemiológico dia 12 de março da Direção-Geral da Saúde.

Os casos suspeitos são já 637 e existem 4923 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde. Apesar do aumento diário significativo do número de pessoas que estão a ser acompanhadas pelos delegados de saúde regionais, através de telefonemas de despiste de sintomas, Portugal mantém-se apenas com seis cadeias de transmissão ativas. Todas com origem em casos importados de Itália, Espanha, Suíça e Alemanha ou Áustria (ainda em investigação).

Entre os novos infetados há, pela primeira vez, um estrangeiro. Não são conhecidos mais detalhes, nomeadamente, a nacionalidade do mesmo ou a região do país onde se encontra.

O sintoma mais comum entre estes doentes com covid-19 é a tosse (65%), seguido de febre (46%), dores musculares (40%), cefaleia (37%), fraqueza generaliza (24%) e só depois dificuldades respiratórias (10%). A maioria dos doentes apresentam sintomas ligeiros, comparáveis aos de uma gripe normal, e por isso, destes 78 infetados, há nove que não se encontram internados em nenhum hospital.

Entre a fase de contenção e a de mitigação

Portugal registou o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus no dia 2 de março, mas foi esta semana que o número de casos começou a aumentar com maior intensidade. O que levou a diretora-geral da saúde, Graça Freitas, a explicar, durante a conferência de imprensa desta quarta-feira, que o país está a tomar medidas da fase de contenção e de mitigação, ao mesmo tempo, consoante a necessidade.

A fase de contenção alargada prevê que haja, em Portugal, casos importados, sem cadeias secundárias, de acordo com a informação expressa no Plano Nacional de Contingência. A fase de mitigação já contempla transmissão local em ambiente fechado e transmissão comunitária.

Os últimos dados disponíveis relativos à propagação do covid-19 no mundo apontam para 128 077 mil infetados, 4717 mortos e 68 337 recuperados.