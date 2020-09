Caso Rosa Grilo. Relação reverte decisão e condena amante a 25 anos de prisão

Rosa Grilo condenada a 25 anos de prisão pela morte do marido. António Joaquim absolvido do homicídio

O Tribunal da Relação reverteu a decisão do Tribunal de Loures e condenou António Joaquim a 25 anos de prisão pelo assassínio de Luís Grilo quando antes tinha sido absolvido. A notícia está a ser avançada pela TVI 24. Já em relação à mulher do triatleta, a Relação mantém a pena máxima. A 3 de março, o tribunal considerou provado que Rosa Grilo foi a autora do crime e condenou-a 25 anos de prisão em cúmulo jurídico.

Já António Joaquim, amante de Rosa Grilo, foi absolvido do homicídio do triatleta, mas condenado a dois anos de pena suspensa por posse de arma proibida. O Ministério Pública fez saber que iria recorrer da decisão e agora o Tribunal da Relação condenou o oficial de justiça a 25 anos de prisão.

António Joaquim e Rosa Grilo, que mantinham uma relação extraconjugal, estavam acusados da coautoria do homicídio de Luís Grilo em julho de 2018, na sua casa nas Cachoeiras, no concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa.

Durante a sessão de leitura do acórdão, o procurador do Ministério Público (MP) Raul Farias manifestou ao tribunal de júri a necessidade de fazer uma correção, defendendo que a acusação do MP apontava para provas quanto ao envolvimento de António Joaquim no crime de homicídio de Luís Grilo.

Na acusação, o MP atribuiu a António Joaquim a autoria do disparo, na presença de Rosa Grilo, no momento em que o triatleta dormia.

Contudo, durante o julgamento, o tribunal de júri procedeu à alteração não substancial de factos, atribuindo à arguida a autoria do disparo.

Na leitura do acórdão, que decorreu no Tribunal de Loures, Rosa Grilo foi condenada a 24 anos de prisão pelo homicídio qualificado na forma consumada do marido, a um ano e 10 meses de prisão por profanação do cadáver e a 18 meses de prisão por detenção de arma proibida, o que, em cúmulo jurídico, resultou na pena máxima de 25 anos de prisão.

Para o tribunal de júri, Rosa Grilo agiu de forma "deliberada, livre e conscientemente", com um "plano previamente elaborado" do homicídio do marido, a fim de "assegurar uma situação económica abastada", beneficiando de, pelo menos, 500 mil euros dos seguros de Luís Grilo, bem como do dinheiro das contas bancárias.

Neste sentido, o tribunal conseguiu provar que "a arguida foi a autora material" do crime de homicídio qualificado na forma consumada do marido, acrescentando que "não é impossível" que uma só pessoa tenha transportado o corpo de Luís Grilo, dada a compensação física da arguida.

"Não resultou provado" que tenha participado no plano de homicídio, concluiu tribunal

No que diz respeito à acusação de António Joaquim, o tribunal disse que "não resultou provado" que tenha participado no plano de homicídio de Luís Grilo, pelo que foi absolvido deste crime, assumindo o principio 'in dubio pro reo', em que a dúvida equivale a prova positiva a favor do arguido.

Tal como Rosa Grilo, o oficial de justiça António Joaquim ficou em prisão preventiva em setembro de 2018, tendo sido, no entanto, posto em liberdade a 6 de dezembro de 2019, após o coletivo de juízes ter aceitado um requerimento apresentado pela defesa a pedir a revogação da medida de coação mais gravosa.

António Joaquim, refere a TVI 24, vai agora cumprir uma pena de 25 anos de prisão - 24 anos pelo homicídio do triatleta e um ano por profanação de cadáver.