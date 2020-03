Ministério Público vai recorrer da absolvição de António Joaquim

António Joaquim saiu esta esta terça-feira do tribunal absolvido do crime de homicídio

Rosa Grilo condenada a 25 anos de prisão pela morte do marido. António Joaquim absolvido do homicídio

"O Ministério Público vai interpor recurso", foi a resposta dada à Lusa por uma fonte do MP.

Na leitura do acórdão, que decorreu no Tribunal de Loures, distrito de Lisboa, o tribunal de júri (além de três juízes, foram escolhidos quatro cidadãos - jurados) condenou Rosa Grilo a 25 anos de prisão pelo homicídio do marido, profanação de cadáver e detenção de arma proibida, enquanto António Joaquim foi condenado a dois anos de prisão com pena suspensa por detenção de arma proibida.

António Joaquim e Rosa Grilo, que mantinha uma relação extraconjugal, estavam acusados da coautoria do homicídio de Luís Grilo em julho de 2018, na sua casa nas Cachoeiras, no concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa.