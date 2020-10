Autoridades procuram migrantes que fugiram do quartel de Tavira. Dois foram detidos

Um grupo de 17 migrantes marroquinos fugiu do Quartel do Regimento de Infantaria nº 1 do Destacamento de Tavira durante esta madrugada. Foram acionados todos os mecanismos no terreno para que as autoridades encontrem os migrantes, afirmou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Uma operação que está a ser articulada com os "restantes órgãos de polícia criminal nacionais e espanhóis".

O SEF faz saber que dois dos migrantes foram detidos, um dos quais teve de ser hospitalizado. O grupo chegou ao Algarve em setembro e estava no quartel a "fazer a quarentena profilática, depois de dois deles terem acusado positivo à covid-19", refere o SEF em comunicado enviado às redações.

"As autoridades policiais já localizaram dois cidadãos, tendo um sido transportado para o Hospital de Faro, depois de se ter ferido num pé durante a fuga, e outro encontra-se nas instalações da PSP de Tavira", lê-se na nota.

O SEF indica que foram "acionados no terreno todos os mecanismos necessários para localizar os cidadãos em causa, em articulação com os restantes órgãos de polícia criminal nacionais e espanhóis".

O Quartel do Exército de Tavira recebeu 24 marroquinos, de um grupo de 28 migrantes que desembarcaram clandestinamente a 15 de setembro na costa algarvia.

O grupo de migrantes que chegou a Portugal, composto por 24 adultos do sexo masculino, três do sexo feminino, uma das quais grávida, e um menor, desembarcou numa pequena embarcação a motor na ilha Deserta e não traziam documentos.

Os 24 homens foram instalados no quartel de Tavira a aguardar pela decisão do processo administrativo do SEF, três mulheres foram instaladas na Unidade Habitacional de Santo António no Porto e o menor foi entregue ao Tribunal de Família e Menores de Faro.

Dos 28 migrantes que chegaram à costa algarvia vindos do norte de África, dois testaram positivo para a covid-19, tendo sido separados do resto do grupo, informou o SEF a 16 de setembro.