Mais 30 migrantes desembarcaram no Algarve.

Trinta migrantes foram detetados a desembarcar na Ilha Deserta, situada na Ria Formosa (Algarve) ao início da tarde desta terça-feira. De acordo com as informações recolhidas pelo DN o grupo, cuja nacionalidade ainda não foi confirmada, está a ser encaminhado por elementos da Polícia Marítima e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Com este grupo sobem para cerca de 80 os migrantes que chegaram às praias algarvias desde dezembro de 2019, quando foram detidos os primeiros 26.

(em atualização)