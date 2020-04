948 mortes e 24 322 casos de covid-19 em Portugal. Aumento de 1,2%

Foram registadas mais 20 vítimas mortais em Portugal, nas últimas 24 horas, e confirmados mais 295 novos casos de covid-19 - é um aumento de 1,2 por cento no número de novos casos e um aumento no número de óbitos de 2,2%.

Os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgados esta terça-feira, 28 de abril, indicam que há no país um total de 24 322 infetados pelo novo coronavírus e 948 vítimas mortais.

São já 1389 os casos recuperados da doença - mais 32 do que ontem (1357) - e 3563 pessoas aguardam resultado laboratorial ao teste à covid-19.

Desde o início da pandemia, o total de casos suspeitos em Portugal é de 239065 e o total de casos não confirmados ascende a 211180.

Há ainda 29559 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Menos 78 doentes internados devido à doença

O boletim indica que existem 917 pessoas internadas em hospitais (menos 78 do que ontem) e destas 172 (menos quatro do que ontem) estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (546), seguida da região Centro (194), de Lisboa e Vale do Tejo (185), do Algarve (12), dos Açores (10) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de segunda-feira.

Regras para o regresso às escolas ainda estão a ser estudadas

Questionada sobre as condições em que decorrerá o regresso às aulas presenciais, a diretora-geral da Saúde adiantou, na segunda-feira, que as medidas gerais estão a ser ponderadas entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, ressalvando que alguns casos deverão ser avaliados individualmente.

"Há um conjunto de regras que vão ser aplicadas e também vão ser estudadas situações específicas. Obviamente que uma das situações específicas, que terá de ser vista praticamente caso a caso, é a questão dos docentes e destes os que possam ser mais vulneráveis", disse Graça Freitas durante a conferência de imprensa diária sobre a situação da pandemia em Portugal.

A questão também foi levantada pelos diretores escolares, que enviaram uma carta ao Ministério da Educação alertando para a necessidade de o Governo e a DGS darem indicações práticas de como devem organizar a reabertura das escolas.

OMS: "A pandemia está longe de acabar"

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) agradeceu o contributo de Portugal, também da China e do Vietname, pelos esforços recentes no combate ao novo coronavírus. Também avisou: "A pandemia está longe de acabar"

Tedros Ghebreyesus disse ainda o mundo devia ter ouvido melhor a OMS quando foi declarada emergência global de saúde em janeiro passado, frisando que os países que seguiram as orientações da organização estão melhor do que os que as ignoraram.

"O mundo devia ter ouvido com atenção nessa altura, quando só havia 82 casos e nenhuma morte fora da China. Todos os países podiam ter desencadeado todas as medidas de saúde pública possíveis. E isso basta para atestar a importância de ouvir os conselhos da OMS", declarou.

"Não temos mandato para obrigar os países a aplicar o que aconselhamos", reconheceu, frisando que "cada país assume as suas próprias responsabilidades".

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo já anunciou a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 1 a 3 de maio.

Recomendações da DGS

Para que seja possível conter ao máximo a propagação da pandemia, a Direção-Geral da Saúde continua a reforçar os conselhos relativos à prevenção: evite o contacto próximo com pessoas que demonstrem sinais de infeção respiratória aguda, lave frequentemente as mãos (pelo menos durante 20 segundos), mantenha a distância em relação aos animais e tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (de seguida lave novamente as mãos). E acima de tudo: fique em casa.

Em caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre superior a 38º, tosse persistente, dificuldade respiratória), as autoridades de saúde pedem que não se desloque às urgências, mas sim para ligar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou para a unidade de cuidados primários mais próxima.