1144 mortes e 27679 casos de covid-19 em Portugal. Mais 98 infetados em 24 horas

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais nove pessoas e foram confirmados mais 98 casos de covid-19 (um aumento de 0,4% em relação ao dia anterior - a taxa de crescimento mais baixa de sempre). Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta segunda-feira (11 de maio), há agora no país 27679 infetados, 2549 recuperados e 1144 vítimas mortais.

Estão internadas 805 doentes (mais oito que ontem), destes 112 encontram-se em serviços de cuidados intensivos (o mesmo número que no dia anterior). O que representa uma taxa de ocupação neste último departamento de 53%, de acordo com o secretário de estado da Saúde, António Lacerda Sales, em conferência de imprensa, esta segunda-feira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A taxa de letalidade global do país é hoje novamente de 4,1%, sendo que sobe aos 15,2% no caso das pessoas acima dos 70 anos - as principais vítimas mortais. Dos 1144 óbitos, 48,7% são homens e 51,3% mulheres.

O boletim da DGS indica ainda que aguardam resultados laboratoriais 2642 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 28 mil. O sintoma mais comum entre os infetados é a tosse (que afeta 42% dos doentes), seguida da febre (30%) e de dores musculares (21%).

Desde o dia 1 de março, Portugal já fez 547 mil testes de diagnóstico à covid-19, atualizou o secretário de estado da saúde, António Lacerda Sales. Durante o mês de maio, em média, por dia foram efetuados mais de 13 mil exames. Um aumento na capacidade de testagem do país, na altura em que se começam a aliviar algumas medidas de contenção relacionadas com a pandemia.

Para o balanço sobre o desconfinamento (iniciado há uma semana) "ainda é cedo", afirmou o governante, em linha com o discurso da ministra da Saúde, este domingo.

Lisboa é a região com mais casos e mortes em 24 horas

Dos 98 infetados notificados no último dia, 74 têm residência na região de Lisboa e Vale do Tejo. Nesta morreram também cinco das nove vítimas mortais declaradas hoje. No total, Lisboa tem agora 7316 casos e 248 mortes. Também o conhecido RT (o número de contágios que cada infetado faz, ao longo do tempo) é "mais elevado", embora "com tendências decrescentes" nesta zona, explicou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, em conferência.

Segue-se o Norte (a região mais afetada pela pandemia, desde o início do surto), que registou, em 24 horas, um aumento de 56 infetados e três vítimas mortais. Tem agora 16008 casos e 651 mortes.

O outro óbito (dos nove notificados) aconteceu na região Sul, que também regista mais dois casos, tal como o Alentejo. Açores e Madeira não demonstram qualquer alteração no boletim de hoje, em relação ao de ontem.

Já a região Centro tem uma alteração negativa. Ou seja, há menos 36 casos registados do que os que existiam este domingo. O DN pediu à DGS uma explicação sobre estes número; até ao momento ainda não recebeu resposta.

A nível municipal Lisboa continua a ser o concelho do país com maior número de casos (1 737, mais dois). Seguem-se Vila Nova de Gaia (1 455, mais dois) e o Porto (1 303 mais três), de acordo com os dados do sistema Sinave, que correspondem a 88% do número total de notificações.

Mais de 4,2 milhões de casos no mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 4,2 milhões de pessoas no mundo inteiro, até esta segunda-feira às 10:47, segundo dados oficiais. Há agora um milhão e meio de recuperados e 284 150 mortes a registar.

Os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (1 367 963) e de mortes (80 787). Em termos de número de infetados, seguem-se Espanha (224 390), a Rússia (221 344), o Reino Unido (219 183) e a Itália (219 070). Portugal surge em 23.º lugar nesta tabela, confirmando um afastamento face aos países com mais casos.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Reino Unido é agora a nação com mais mortes declaradas (31 855). Seguem-se Itália (30 560) e Espanha (26 744 - mais 123 vítimas nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde 18 de março). Dia em que metade da população espanhola beneficia de mais um alívio das medidas de contenção da pandemia, que incluem, por exemplo, a abertura do pequeno comércio sem necessidade de marcação prévia, das esplanadas (desde que tenham até um máximo de 50% da sua ocupação) e a possibilidade de se reunirem até dez pessoas.

O levantamento progressivo das restrições acontece aliás um pouco por toda a Europa. Em França, as escolas primárias vão reabrir esta segunda-feira com um número reduzido de alunos, tal como as lojas de roupa, livrarias, salões de beleza e floristas. Na Bélgica, é dia de retomar o comércio. Na Holanda, abrem as portas também as escolas primárias e na Suíça é o secundário que regressa às aulas presenciais.

Bruxelas, capital da Bélgica, esta segunda-feira, dia em que o comércio de rua reabriu. © EPA/OLIVIER HOSLET

Coreia do Sul e China com mais casos. Segunda vaga a caminho?

Depois de semanas sem novos contágios de coronavírus ou com casos apenas importados, a Coreia do Sul, a China ou o Irão depararam-se este fim de semana com números que fazem temer uma segunda vaga de covid-19 e que obrigaram a recuar nas medidas de desconfinamento entretanto aplicadas. Mas os sinais dessa segunda vaga não estão só a Oriente. Na Alemanha, a taxa de infeção voltou a subir acima de 1.

Na pandemia de gripe espanhola que começou na primavera de 1918 (terá infetado 500 milhões de pessoas em todo o mundo e causado entre 20 milhões e 50 milhões de mortos), os especialistas dizem que terá havido pelo menos três vagas (há mesmo quem fale em quatro). A segunda, a partir de agosto desse ano, é considerada a mais mortífera, por causa de uma mutação do vírus que se espalhou com o movimento das tropas pela Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Há receio de que a situação se possa repetir com o coronavírus.

Este domingo, houve registo de 34 casos novos na Coreia do Sul, naquele que foi o aumento mais elevado de casos num mês. Em Wuhan - cidade chinesa onde foi descoberto o novo coronavírus no final do ano passado - foi encontrado ontem mais um infetado (o primeiro em mais de um mês). Já o Irão anunciou, este sábado, mais 51 mortes por causa da pandemia.