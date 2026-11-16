Sociedade Aberta

Aos 81 anos, a PJ deve ser protegida e reforçada

Rui Paiva
Rui Paiva

Presidente do Sindicato do Pessoal de Investigação Criminal da PJ

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Ao assinalar 81 anos de existência, a Polícia Judiciária (PJ) merece mais do que uma homenagem. Merece reconhecimento político pelo trabalho realizado e uma reflexão séria sobre o papel que deve continuar a desempenhar na segurança e na justiça em Portugal.

Ao longo de décadas, a PJ conquistou um lugar de referência na investigação criminal. Homicídios, crimes sexuais, corrupção, criminalidade económico-financeira, tráfico de seres humanos, tráfico de estupefacientes, criminalidade informática e redes criminosas internacionais, são áreas em que a sua especialização é fundamental. A sua missão vai muito além das operações mediáticas: passa por descobrir a verdade, reunir prova, identificar os verdadeiros responsáveis e levá-los à justiça.

A confiança dos cidadãos confirma a importância deste trabalho. Uma sondagem da Aximage para o Diário de Notícias, em setembro de 2026, revelou que 59% dos inquiridos manifestam uma confiança “grande” ou “muito grande” na Polícia Judiciária.

Portugal precisa, pois, de uma PJ forte, especializada e dotada dos meios necessários para investigar a criminalidade mais grave e complexa. Isso não diminui a importância de outras forças: a segurança depende de todas cooperarem, com responsabilidades claras, partilhando informação e respeitando as competências umas das outras.

Esta necessidade torna-se particularmente evidente no combate ao tráfico de droga e ao crime organizado. Não se deve confundir criminalidade grupal ocasional com organizações criminosas estruturadas. O crime organizado não se define apenas pelos delitos cometidos, mas também pela estabilidade das suas estruturas, pela capacidade de adaptação, pela atuação transnacional e pela procura de lucro e de poder.

Estamos perante redes que movimentam recursos, exploram fragilidades, recorrem ao branqueamento de capitais e procuram, por vezes, infiltrar-se na economia formal e nas instituições. O seu impacto pode ultrapassar a segurança pública, atingindo a estabilidade económica, a integridade das instituições e o próprio Estado de direito.

Por isso, um combate eficaz não pode limitar-se à apreensão de droga ou à detenção dos elementos mais visíveis. É necessário identificar financiadores, circuitos logísticos, beneficiários dos lucros e mecanismos que permitem às redes sobreviver e reorganizar-se. Isso exige uma estratégia sustentada em quatro pilares inseparáveis: conhecimento, cooperação, coordenação e capacitação.

O conhecimento permite compreender os fenómenos, transformar informação em inteligência, mapear redes e identificar fluxos financeiros e operacionais. Sem conhecer a ameaça, corre-se o risco de atuar apenas sobre os seus sintomas.

A cooperação é indispensável porque estas redes não respeitam fronteiras nem se combatem isoladamente. Polícias, magistraturas, organismos do Estado e, quando adequado, entidades do setor privado, têm de contribuir para uma resposta nacional e internacional articulada.

A coordenação assegura liderança, objetivos comuns e uma utilização racional dos recursos. Evita duplicações, conflitos de competências e investigações fragmentadas. Na investigação do tráfico de droga, são as competências criminais da PJ, e o seu “know-how”, a vocacioná-la para tal.

Por fim, a capacitação exige profissionais em número suficiente, formação especializada, tecnologia e instrumentos legais adequados para acompanhar a evolução permanente das organizações criminosas. Sem meios, até a melhor estratégia corre o risco de falhar.

Estes quatro pilares dependem uns dos outros. Por isso, às intervenções em que o Presidente da República, a ministra da Justiça e o diretor Nacional da PJ manifestaram reconhecimento institucional na cerimónia do 81.º aniversário, importará acrescentar compromissos concretos de estabilidade e de recursos humanos e tecnológicos para a Polícia Judiciária continuar a cumprir a sua missão.

Aos decisores políticos deixamos este alerta: alterar um modelo de investigação criminal especializado, com experiência e resultados reconhecidos internacionalmente, sem demonstrar que haja alternativa melhor, será um erro. Em áreas complexas como o combate ao tráfico de droga ou o crime organizado, experimentalismos institucionais comprometem cadeias de informação, fragmentam investigações, geram conflitos de competências e enfraquecem a resposta do Estado.

Um modelo especializado que demonstra capacidade desde ser aperfeiçoado, reforçado e dotado de melhores meios. A história já demonstrou que a segurança dos cidadãos e o seu direito à justiça não podem servir de laboratório a experiências organizacionais que têm a sua origem, não na procura do bem comum, mas apenas em ambições corporativas.

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