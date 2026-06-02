Saudades da seleção brasileira "raiz"

Tenho memórias de criança bem vívidas da festa que era assistir a um jogo da seleção brasileira no Mundial - a Copa do Mundo - para nós do Brasil. A cidade parava: trabalhadores eram dispensados, as aulas acabavam mais cedo, as pessoas reuniam-se nas casas, bares e ruas para ver os jogadores brasileiros brilharem em campo.Ganhamos cinco vezes, sim, mas mesmo quando não ganhávamos, a torcida era intensa. O futebol era bonito, de respeito. O amor pela camiseta (desculpem as traduções, futebol é um tema emocional demais para não ser escrito como aprendi), era incondicial pelos jogadores e, consequentemente, contagiava a torcida.Já há alguns anos que não é mais assim. Não há mais clima de festa, nem o país para ver os 11 em campo jogar. O campeonato mundial não emociona mais e até mesmo os dados provam. Segundo o Mapa das Paixões Brasileiras, o índice de desanimados há quatro anos era de 22%. Agora, subiu para 48%. Estive durante várias semanas no Brasil recentemente e conversei com amigas e amigos sobre este desânimo O sentimento de desânimo pela Copa do Mundo é geral, como o estudo mostra. E por qual razão?Não sei. Do meu ponto de vista, há uma certa nostalgia pelos tempos de ouro do futebol brasileiro, a saudade e frustração por saber que estes tempos de vitória não voltam tão cedo. O sentimento parece até fortalecido com as redes sociais, que mostram a todo momento vídeos de como a seleção jogava antes, do clima que envolvia os jogos, do orgulho em ser do país que já levantou o troféu da Copa do Mundo cinco vezes.Orgulho de ser brasileira eu tenho e sempre terei, seja por ser do mesmo país de Ayrton Senna, Marta Santos, que criou Sistema Único de Saúde (SUS), que tem um sistema avançado de combate à violência contra as mulheres e outros tantos feitos do meu país no mundo. Mas, se dependesse pelo futebol...amanda.lima@dn.pt.Brasil quer recuperar o trono onde se sentam os melhores.História dos Mundiais. Em 1970, o Esquadrão do Brasil encantou o mundo e conquistou o tricampeonato no México