PLEIS: a força de uma região, a ambição de um país

A decisão do Governo de promover a criação de “sete Sines” no país desafia os territórios a apresentarem propostas com escala industrial, capacidade logística e condições para atrair grandes investimentos. A Lezíria do Tejo respondeu com uma visão comum: os seus 11 municípios aprovaram, por unanimidade, a proposta da PLEIS - Plataforma Logística Empresarial e Industrial de Santarém.

Esta unanimidade traduz a convicção de que a localização em Santarém serve um território muito mais amplo. A sua centralidade e a articulação com a A1, A23, A13, A2 e a A15 permitem projetar benefícios na Lezíria, no Médio Tejo e no Oeste, dando à proposta uma verdadeira dimensão regional.

A PLEIS tem escala para acolher grandes unidades industriais e operações logísticas. Pensada para o século, é uma plataforma escalável, com desenvolvimento faseado e capacidade de expansão. Permite responder ao investimento que podemos captar hoje, preservando condições para receber aquele que o País poderá atrair nas próximas décadas.

A proposta distingue-se também pela ligação ao Campus Tejo, parque de ciência e tecnologia, aproximando indústria, ciência, Ensino Superior, investigação e talento. Esta articulação permite ligar a produção de conhecimento à sua aplicação nas empresas, contribuindo para a inovação e para a criação de emprego qualificado.

O investimento em curso da industrial Fresh 52, de 130 milhões, acrescenta uma dimensão produtiva concreta a esta ambição. E a possibilidade de ligação direta da PLEIS à ferrovia reforça o seu potencial logístico e exportador.

É também uma proposta de coesão territorial, com impacto direto e com enorme efeito multiplicador sobre os parques empresariais existentes e em desenvolvimento, como é caso de Alcanena, Torres Novas, Abrantes, Cartaxo, Rio Maior, Caldas da Rainha e Óbidos.

Caberá ao Governo decidir. Defendemos a PLEIS como a melhor solução para servir a região e o país, porque reúne condições que devem pesar nessa escolha: escala, centralidade, acessibilidade ferroviária e rodoviária, investimento em curso, conhecimento, investimento produtivo e capacidade de crescimento.

Esta ambição nacional impulsionada pelo ministro Castro Almeida, merece reconhecimento pela visão estratégica e pela determinação em criar novos polos de desenvolvimento no país. A Lezíria do Tejo responde a esse desafio com uma proposta unida, com dimensão industrial e logística e horizonte de longo prazo.