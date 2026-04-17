Percorrer juntos o caminho do desenvolvimento verde e construir uma comunidade para toda a vida na Terra

No início deste ano, Portugal foi atingido pela depressão mais devastadora das últimas décadas. A China manifestou a sua solidariedade e apresentou, de imediato, profundas condolências. As empresas chinesas e a comunidade chinesa residente em Portugal manifestaram, de diversas formas, o seu apoio solidário às regiões afetadas. A crise ambiental e climática está a tornar-se, cada vez mais, um desafio de grande importância para a sobrevivência e o desenvolvimento da Humanidade. A construção conjunta de uma comunidade para toda a vida na Terra não diz respeito apenas ao bem-estar e à sobrevivência das gerações atuais, mas também à sobrevivência e ao desenvolvimento das gerações futuras.A China é o maior país em desenvolvimento do mundo, com uma população superior a 1,4 mil milhões de habitantes. Desde a Reforma e Abertura, entrou numa fase de industrialização acelerada. O seu poderio económico, científico e tecnológico tem-se reforçado constantemente. A força nacional abrangente continua a aumentar, o nível de vida da população continua a melhorar, mas também enfrenta problemas ecológicos cada vez mais graves, como a poluição atmosférica, a erosão do solo, o esgotamento dos recursos e a desertificação.Há mais de 20 anos, quando o Presidente Xi Jinping trabalhava na província de Zhejiang, propôs o importante conceito de que “águas límpidas e montanhas verdes são montanhas de ouro e prata”. Desde o 18.º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês (PCCh), a China tem considerado a construção da civilização ecológica como um elemento importante da governação do país, integrando-a no Plano Integrado de Cinco Esferas na causa do socialismo com características chinesas. Hoje, tal teoria de “Duas Montanhas” já se tornou consenso e ação de toda a sociedade chinesa, constituindo uma parte importante do Novo Conceito de Desenvolvimento. A construção da civilização ecológica na China está constantemente a alcançar novos avanços e conquistas.Em primeiro lugar, o modelo de desenvolvimento verde apresenta características distintas. O desenvolvimento verde consiste, na sua essência, em resolver a questão da coexistência harmoniosa entre o ser humano e a natureza.A China defende que se siga com firmeza o caminho da prioridade ecológica e do desenvolvimento verde, encoraje ativamente novas forças produtivas de qualidade e promova de forma coordenada a redução das emissões de carbono, o combate à poluição, a expansão do verde e o crescimento económico, construindo uma modernização em que o ser humano e a natureza coexistam em harmonia.A China tem otimizado ativamente a estrutura de abastecimento energético e construiu o maior sistema de energias renováveis do mundo. A sua capacidade instalada de energia fotovoltaica e eólica ocupa o primeiro lugar mundial há dez anos consecutivos e a sua capacidade instalada de energia hidroelétrica e da biomassa também se mantém firmemente na primeira posição mundial. No consumo total de eletricidade, um em cada 3kWh consumidos provém de fontes renováveis. A China tem-se esforçado com determinação no combate à poluição, transformando o céu azul, as águas límpidas e o solo puro de um ideal em realidade. A China já é um dos países com a melhoria da qualidade mais rápida do ar a nível mundial. Conseguiu a reflorestação de mais de 6,6 milhões de hectares, constituindo um quarto da área de reflorestação do mundo.Em segundo lugar, o estilo de vida ecológico está gradualmente a prevalecer. Na China, os eletrodomésticos ecológicos de alta eficiência energética e os veículos elétricos já estão abrangidos pela política de subsídio para a retoma dos bens antigos, liderando a tendência do estilo de vida ecológico. Entre 2024 e 2025, foram retomados 18,3 milhões de veículos, dos quais quase 60% são veículos elétricos; também foram retomados 192 milhões de eletrodomésticos, dos quais mais de 90% são de classe de eficiência energética de nível 1 (China Energy Label ou China Water Efficiency Label). Os benefícios das políticas ecológicas continuam a traduzir-se no bem-estar da população, impulsionando a venda de bens de consumo no valor de 3,92 biliões de yuan (moeda chinesa) e 494 milhões de transações.Os consumidores chineses são cada vez mais praticantes do estilo de vida ecológico, desde reutilizar os próprios sacos para fazer compras, evitar o uso de talheres descartáveis, passando pela utilização de bicicletas partilhadas e transportes públicos, até à reciclagem dos bens usados e à “Clean Plate Campaign”. Esta nova tendência ecológica reúne o consenso e a força de toda a população na proteção ambiental. Em terceiro lugar, o conceito de transição ecológica serve de referência para o desenvolvimento sustentável global. A construção da civilização ecológica da China rompe com o quadro obsoleto da civilização industrial tradicional na forma de abordar os problemas ecológicos e ambientais. A China não segue o antigo caminho de “poluir primeiro e tratar depois”, mas sim, a partir da perspetiva de que o ser humano e a natureza formam uma comunidade de harmonia, defende o desenvolvimento sustentável da Humanidade através do desenvolvimento verde, circular e de baixo carbono, proporcionando uma referência útil para outros países do mundo.Já em 2016, o então Ministério da Proteção Ambiental da China e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) lançaram conjuntamente, durante a 2.ª Assembleia-Geral da ONU sobre Meio Ambiente, o relatório Clean Waters and Green Mountains are Golden and Silver Mountains: China Strategy and Action on Ecological Civilization, apresentando sistematicamente a prática da China de combinar a proteção ecológica com o desenvolvimento económico através da teoria de “Duas Montanhas”.Achim Steiner, o então diretor executivo do UNEP, avaliou que a construção da civilização ecológica da China constitui uma exploração proveitosa e uma prática concreta do conceito de desenvolvimento sustentável, proporcionando uma referência de experiência para outros países que enfrentam desafios económicos, ambientais e sociais semelhantes.Em quarto lugar, os resultados do desenvolvimento verde e de baixo carbono colmatam a “lacuna verde” mundial. Enquanto o maior país em desenvolvimento do mundo e uma potência responsável, a China apoia firmemente o Acordo de Paris, cumpre efetivamente os seus compromissos em matéria de combate às alterações climáticas e reforça continuamente as suas contribuições nacionais, tendo sido sempre um defensor firme da governação climática global.Desde o 18.º Congresso Nacional do PCCh, a China conseguiu uma diminuição cumulativa de 27,2% no consumo de energia por cada dez mil yuan de PIB, tornando-se um dos países com a redução mais rápida da intensidade energética a nível mundial. Sustenta um crescimento económico médio anual de 6,1% com base no crescimento de consumo de energia médio anual de 3,3%, sendo um contributo importante para a poupança de energia e a redução de emissões a nível global.Em setembro de 2025, o Presidente Xi Jinping anunciou, na Cimeira do Clima 2025 da ONU, que a China vai reduzir as suas emissões líquidas de gases com efeito de estufa no conjunto da sua economia de 7% a 10% em relação ao nível do pico, esforçando-se por fazer ainda melhor, o que demonstrou plenamente a ambição climática da China. A Terra é o lar comum da Humanidade, e nenhum país pode isentar-se das responsabilidades. Em termos do desenvolvimento verde, Portugal encontra-se na linha da frente da Europa, com uma estrutura industrial verde bem definida, vantagens realçadas em energias renováveis e um apoio político firme e vigoroso, sendo um participante ativo e um importante contribuinte para o desenvolvimento verde mundial.A China está disposta a reforçar a articulação das estratégias de desenvolvimento verde com Portugal, promover a complementaridade de vantagens no referido domínio, reforçar a cooperação em mercados terceiros e enfrentar desafios globais como as alterações climáticas, construindo em conjunto uma comunidade para toda a vida na Terra e contribuindo ativamente para um mundo limpo e belo.