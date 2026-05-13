Pequim, Silicon Valley e a cimeira de todas as decisões

Donald Trump chega hoje a Pequim para um encontro com Xi Jinping que está longe de ser apenas mais uma cimeira bilateral entre grandes potências. O que começa hoje pode revelar-se uma das reuniões mais consequentes deste ano para a estabilidade internacional.Porque, desta vez, tudo parece estar em cima da mesa.Taiwan. O Irão. Segurança energética. Cadeias críticas de abastecimento. Semicondutores. Terras raras. Inteligência artificial. Comércio estratégico. Estabilidade global.E esse é, desde logo, o primeiro sinal de que esta não é uma visita convencional. Não se trata de uma cimeira de reconciliação. Trata-se de gestão pragmática da rivalidade entre as duas potências que continuam a definir o centro de gravidade do sistema internacional.Mas há um segundo elemento particularmente revelador.Trump não viaja sozinho.Na sua comitiva seguem alguns dos nomes mais poderosos do capitalismo tecnológico e industrial americano. E esse detalhe diz-nos talvez mais sobre a natureza do poder contemporâneo do que qualquer comunicado diplomático.Durante décadas, aprendemos a interpretar a geopolítica através de categorias clássicas: Estados, diplomacia, alianças militares, equilíbrio de poder, chancelerias. Tudo isso continua relevante. Mas já não basta.O poder continua a ser estatal. Mas deixou de ser exclusivamente estatal.A visita a Pequim confirma uma transformação estrutural que muitos ainda hesitam em reconhecer: no século XXI, soberania também se projeta através de ecossistemas tecnológicos, cadeias industriais, capacidade computacional, plataformas digitais e infraestruturas privadas críticas.Trump não leva apenas diplomatas.Leva a infraestrutura privada do poder americano.E essa talvez seja a mensagem mais importante desta visita.Hoje, poder estratégico não se mede apenas em capacidade militar convencional. Mede-se em cloud. Mede-se em semicondutores. Mede-se em inteligência artificial. Mede-se em dados. Mede-se em capacidade industrial. Mede-se na capacidade de definir standards tecnológicos globais.Quem controla arquitetura digital controla influência. Quem domina chips condiciona soberania. Quem lidera inteligência artificial influencia segurança, economia, defesa e informação.A distinção clássica entre poder público e poder privado tornou-se insuficiente para explicar a nova realidade estratégica.A Big Tech já não é apenas setor económico. É infraestrutura geopolítica.Mas esta visita importa também por outra razão essencial.Goste-se ou não, continua a não existir solução estrutural para os principais conflitos globais sem algum nível de entendimento entre Washington e Pequim.A guerra na Ucrânia demonstrou os limites de uma ordem internacional fragmentada. A crise em torno do Irão recordou a vulnerabilidade energética global e a rapidez com que instabilidade regional se transforma em perturbação sistémica. Taiwan continua a ser talvez o ponto mais perigoso de potencial confronto entre grandes potências.Washington sabe que não pode gerir simultaneamente confrontação plena com Moscovo, Teerão e Pequim.Pequim sabe que a instabilidade global também ameaça diretamente os seus interesses estratégicos.É aqui que emerge o verdadeiro enquadramento desta cimeira.Não estamos perante uma nova Guerra Fria.O mundo atual não é rigidamente bipolar, mas também já não funciona segundo a lógica difusa do pós-Guerra Fria.Vivemos numa bipolaridade funcional inserida num sistema multipolar instável: Estados Unidos e China concentram capacidade militar, tecnológica e económica sem paralelo, enquanto outros polos, como a Europa, Índia, Golfo ou Rússia, continuam a influenciar equilíbrios estratégicos regionais e globais.Mas o eixo Washington–Pequim permanece o ponto de gravidade do sistema.E talvez a mensagem mais exigente desta visita seja dirigida à Europa.Enquanto Washington integra Estado, indústria, tecnologia e segurança numa lógica coerente de projeção estratégica, a Europa continua a debater soberania sem ter ainda resolvido plenamente as dependências estruturais que a limitam, da indústria crítica à autonomia tecnológica.A verdadeira lição desta visita é simples.As grandes decisões do século XXI já não se tomam apenas entre chancelerias.Tomam-se entre chefes de Estado, gigantes tecnológicos, centros de dados, fábricas de semicondutores, corredores diplomáticos e salas de crise.Trump pode ser imprevisível.Mas ao chegar a Pequim com Silicon Valley na bagagem, demonstra ter compreendido uma realidade essencial: o poder mudou de natureza.E talvez essa seja, desde já, a decisão mais importante desta cimeira.Donald Trump chega hoje a Pequim para um encontro com Xi Jinping que está longe de ser apenas mais uma cimeira bilateral entre grandes potências. O que começa hoje pode revelar-se uma das reuniões mais consequentes deste ano para a estabilidade internacional.Porque, desta vez, tudo parece estar em cima da mesa.Taiwan. O Irão. Segurança energética. Cadeias críticas de abastecimento. Semicondutores. Terras raras. Inteligência artificial. Comércio estratégico. Estabilidade global.E esse é, desde logo, o primeiro sinal de que esta não é uma visita convencional. Não se trata de uma cimeira de reconciliação. Trata-se de gestão pragmática da rivalidade entre as duas potências que continuam a definir o centro de gravidade do sistema internacional.Mas há um segundo elemento particularmente revelador.Trump não viaja sozinho.Na sua comitiva seguem alguns dos nomes mais poderosos do capitalismo tecnológico e industrial americano. E esse detalhe diz-nos talvez mais sobre a natureza do poder contemporâneo do que qualquer comunicado diplomático.Durante décadas, aprendemos a interpretar a geopolítica através de categorias clássicas: Estados, diplomacia, alianças militares, equilíbrio de poder, chancelerias. Tudo isso continua relevante. Mas já não basta.O poder continua a ser estatal. Mas deixou de ser exclusivamente estatal.A visita a Pequim confirma uma transformação estrutural que muitos ainda hesitam em reconhecer: no século XXI, soberania também se projeta através de ecossistemas tecnológicos, cadeias industriais, capacidade computacional, plataformas digitais e infraestruturas privadas críticas.Trump não leva apenas diplomatas.Leva a infraestrutura privada do poder americano.E essa talvez seja a mensagem mais importante desta visita.Hoje, poder estratégico não se mede apenas em capacidade militar convencional. Mede-se em cloud. Mede-se em semicondutores. Mede-se em inteligência artificial. Mede-se em dados. Mede-se em capacidade industrial. Mede-se na capacidade de definir standards tecnológicos globais.Quem controla arquitetura digital controla influência. Quem domina chips condiciona soberania. Quem lidera inteligência artificial influencia segurança, economia, defesa e informação.A distinção clássica entre poder público e poder privado tornou-se insuficiente para explicar a nova realidade estratégica.A Big Tech já não é apenas setor económico. É infraestrutura geopolítica.Mas esta visita importa também por outra razão essencial.Goste-se ou não, continua a não existir solução estrutural para os principais conflitos globais sem algum nível de entendimento entre Washington e Pequim.A guerra na Ucrânia demonstrou os limites de uma ordem internacional fragmentada. A crise em torno do Irão recordou a vulnerabilidade energética global e a rapidez com que instabilidade regional se transforma em perturbação sistémica. Taiwan continua a ser talvez o ponto mais perigoso de potencial confronto entre grandes potências.Washington sabe que não pode gerir simultaneamente confrontação plena com Moscovo, Teerão e Pequim.Pequim sabe que a instabilidade global também ameaça diretamente os seus interesses estratégicos.É aqui que emerge o verdadeiro enquadramento desta cimeira.Não estamos perante uma nova Guerra Fria.O mundo atual não é rigidamente bipolar, mas também já não funciona segundo a lógica difusa do pós-Guerra Fria.Vivemos numa bipolaridade funcional inserida num sistema multipolar instável: Estados Unidos e China concentram capacidade militar, tecnológica e económica sem paralelo, enquanto outros polos, como a Europa, Índia, Golfo ou Rússia, continuam a influenciar equilíbrios estratégicos regionais e globais.Mas o eixo Washington–Pequim permanece o ponto de gravidade do sistema.E talvez a mensagem mais exigente desta visita seja dirigida à Europa.Enquanto Washington integra Estado, indústria, tecnologia e segurança numa lógica coerente de projeção estratégica, a Europa continua a debater soberania sem ter ainda resolvido plenamente as dependências estruturais que a limitam, da indústria crítica à autonomia tecnológica.A verdadeira lição desta visita é simples.As grandes decisões do século XXI já não se tomam apenas entre chancelerias.Tomam-se entre chefes de Estado, gigantes tecnológicos, centros de dados, fábricas de semicondutores, corredores diplomáticos e salas de crise.Trump pode ser imprevisível.Mas ao chegar a Pequim com Silicon Valley na bagagem, demonstra ter compreendido uma realidade essencial: o poder mudou de natureza.E talvez essa seja, desde já, a decisão mais importante desta cimeira.