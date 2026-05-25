Oeste e Vale do Tejo: o território que mais crescerá

Há regiões que seguem o ritmo do país e há regiões que o definem. A próxima década colocará o Oeste e Vale do Tejo nesta segunda categoria. Não por acaso, mas por uma conjugação rara de fatores: proximidade aos grandes centros, capacidade produtiva instalada, qualidade de vida e, sobretudo, margem para crescer com inteligência.Ao contrário de outros territórios já saturados, o Oeste e Vale do Tejo ainda tem uma vantagem estratégica decisiva: pode planear o seu crescimento antes de sofrer as suas consequências. Esse é o essencial que este território deve tratar como ouro.São 34 concelhos alinhados numa estratégia comum. Cerca de 850 mil habitantes, uma base empresarial diversificada e em crescimento, e setores com forte vocação exportadora. É aqui que se instalará o novo aeroporto internacional, um investimento estruturante que reconfigurará o posicionamento logístico do país e criará novas centralidades económicas. A par disso, o próximo quadro comunitário e a crescente atração de investimento privado poderão acelerar a modernização do tecido produtivo. Este é, por isso, um território com escala, com localização e com oportunidade, mas, acima de tudo, com condições únicas para se afirmar como um verdadeiro território inteligente: aquele que não apenas cresce mais, mas que sabe antecipar, planear e transformar crescimento em qualidade de vida, competitividade e coesão.Mas importa recentrar o debate. A questão não é saber se a região vai crescer. Tudo indica que sim. A verdadeira questão, e a mais relevante, é outra: como transformar este crescimento numa vantagem estrutural duradoura.É aqui que a ideia de território inteligente ganha densidade. Um território inteligente não é o que acumula tecnologia. É o que organiza melhor o seu potencial. É o que usa dados para decidir melhor, escala políticas públicas com eficiência, articula agentes económicos e institucionais, e cria condições para atrair investimento, talento e inovação. É, no fundo, um território que não reage ao crescimento, mas que o orienta.O Oeste e Vale do Tejo está hoje numa posição singular para o fazer. Pode estruturar uma nova geração de políticas que não partem da correção do passado, mas da antecipação do futuro. Pode definir redes de mobilidade antes da pressão demográfica, pode integrar soluções digitais nos serviços públicos de forma coerente, pode desenvolver zonas industriais com critérios de sustentabilidade e inovação desde a sua base e com capacidade territorial para fixar as grandes indústrias.Pode, sobretudo, afirmar um modelo de desenvolvimento equilibrado: competitivo, mas sustentável; dinâmico, mas territorialmente coeso; inovador, mas enraizado.Num contexto nacional em que o crescimento tende a concentrar-se, este território apresenta uma alternativa concreta: crescer com escala, mas sem perder proximidade.Essa é, aliás, uma das suas maiores vantagens competitivas. Tem dimensão suficiente para atrair investimento relevante, mas mantém uma capacidade de decisão e execução mais ágil do que espaços metropolitanos mais densos. Tem diversidade económica, mas também flexibilidade para se adaptar rapidamente.Num tempo em que a velocidade de implementação é determinante, isso vale tanto como a localização. É também por isso que o Oeste e Vale do Tejo pode afirmar-se como muito mais do que uma região em expansão. Pode ser o principal laboratório de inovação territorial do país. Pode ser um espaço onde se testam novos modelos de governação, se integram políticas públicas de forma transversal, se experimentam soluções em mobilidade, energia e serviços digitais, e se cria um ecossistema onde o setor público, o privado e o académico colaboram com propósito.Não apenas seguir o que outros fazem melhor, mas liderar, a partir do território.O Oeste e Vale do Tejo tem todas as condições para afirmar o seu projeto. Um território que combina produção com inovação, que cruza tradição com modernidade, que oferece qualidade de vida com oportunidade económica. Acima de tudo, um território onde é possível trabalhar, investir e viver com equilíbrio.No fundo, é essa a proposta que está em causa: não apenas crescer mais, mas crescer com direção. Não apenas acompanhar tendências, mas construir uma posição própria no contexto nacional.Se o fizer, o Oeste e Vale do Tejo não será apenas a região que mais cresce. Será a região que melhor mostra como crescer.E num país que precisa de conciliar ambição económica com organização territorial, essa pode ser a sua maior contribuição.