Recordo-me de ter ido a um bar há uns anos num dos arranha-céus de Shenzhen, mas não de qual, exatamente. E tenho uma boa desculpa, afinal são mais de 400 nesta cidade chinesa que esta semana acolhe a Cimeira da APEC e, tudo leva a crer, um inédito encontro a três com Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin. Talvez tenha sido no Ping An Finance Center, que se destaca por ter quase 600 metros e ser o segundo mais alto da China, e o quinto mais alto do mundo. Ou então foi no KK100, o segundo maior da cidade. Com mais arranha-céus, só Hong Kong, sendo que Nova Iorque vem em 3.º lugar.

Lembro-me bem, isso sim, de alguém me ter dito que, no final dos anos 70 do século XX, Shenzhen era uma aldeia de pescadores. Já tinha lido isso, mas de repente estava mesmo no sítio que foi uma das primeiras Zonas Económicas Especiais da China, a inovação de Deng Xiaoping para reformar a economia chinesa no sentido capitalista, sem ter de renunciar ao credo comunista.

De regresso ao hotel, uma caminhada de uns 15 minutos pelo coração de uma cidade que já é a terceira maior da China, deparei-me com um cartaz com a imagem de Deng. Uma homenagem ao antigo guerrilheiro, muito próximo de Mao Tsé-tung mas nem por isso poupado a humilhações durante a Revolução Cultural, que aos 74 anos teve finalmente a oportunidade de mostrar as suas qualidades de governante.

Depois da morte do fundador da República Popular da China, em 1976, e de uma efémera liderança de Hua Guofeng, coube a Deng assumir as rédeas do poder e modernizar o país, seguindo a máxima, que tantas vezes lhe é atribuída, de que não interessa a cor do gato desde que cace ratos.

Há muitas formas de verificar se o gato foi bem-sucedido: uns recordarão que 800 milhões de chineses saíram da pobreza; outros sublinharão que a percentagem da China no PIB mundial passou de 2% para quase 20%; também se pode enfatizar que Shenzhen, originalmente não uma aldeia mas uma cidadezinha de algumas dezenas de milhares de habitantes, tem hoje 17 milhões, só atrás, entre as metrópoles chinesas, de Pequim e de Xangai. Até ultrapassou Hong Kong, a antiga colónia britânica no Rio das Pérolas, sua vizinha e modelo inicial.

Na Cimeira da APEC estarão cerca de duas dezenas de países da Ásia-Pacífico, como a anfitriã China, o Japão, a Coreia do Sul, a Rússia, os Estados Unidos, o Canadá, o México, o Peru ou a Austrália. Juntos, os países-membros valem mais de 60% do PIB mundial, mas desde as ideologias aos interesses geopolíticos, passando por rivalidades pessoais, haverá mais a dividi-los do que a uni-los. Isto também se aplica, por razões evidentes, a China, Estados Unidos e Rússia, respetivamente primeira, segunda e oitava economias mundiais.

Os países liderados por Xi, Trump e Putin, note-se, concentram 90% das armas nucleares do planeta, com o arsenal chinês a ser ainda reduzido comparado com os americano e russo, um resquício da Guerra Fria, quando Washington e Moscovo se armaram até aos dentes. Que agora sejam três as grandes potências é resultado da impressionante transformação que a China experimentou nas últimas cinco décadas.

Jung Chang, famosa pelo livro Cisnes Selvagens, que conta a história recente da China através de três gerações de mulheres, disse-me em tempos que “Deng era um libertador. Iniciou as reformas. Mas cometeu um erro: recusou-se a denunciar Mao”. O país acabou por se transformar, ele próprio, numa espécie de Zona Económica Especial, com o espírito capitalista a puxar pelo dinamismo do povo chinês, mas o Partido Comunista manteve o seu papel dirigente e, com a prosperidade económica, não veio a abertura política que alguns previam.

Numa passagem recente por Lisboa, o académico chinês Li Xing deixou bem claro, numa entrevista, que a China tem o seu próprio caminho e esse não é em direção à democracia ocidental: “Depois da Guerra Fria, a UE acreditou no fim da História, ou seja, que o paradigma neoliberal ia prevalecer e que eram os europeus a decidir. A Rússia tinha de se portar bem. A China também e, sobretudo, tinha de mudar. Acreditaram que, ao importar os mecanismos de mercado e fazer reformas económicas, a China se transformaria, gradualmente, numa democracia ocidental. Não se pode transformar uma civilização numa democracia ocidental. É uma fantasia. A China não mudou e isso causa muita ansiedade aos europeus e também aos americanos. Ao mesmo tempo, a China cresceu económica e tecnologicamente.”

Onde se lê UE e europeus pode ler-se Ocidente e ocidentais, pois os Estados Unidos também se deixaram convencer de que o seu novo estatuto de superpotência solitária era para durar muito tempo, até pela desagregação da União Soviética. Que um líder chinês, hoje, se sente à mesa onde se vai falar do futuro do mundo, possivelmente das guerras na Ucrânia e no Irão ao controlo do armamento nuclear, é em grande medida um legado de Deng.

E, já agora, também de Xi Zhongxun, outro antigo guerrilheiro comunista, que lutou contra o Kuomintang e contra os invasores japoneses, mas que também foi perseguido durante a Revolução Cultural de 1966-1976, a época de todos os excessos de Mao. Reabilitado por Deng, assumiu a governação da província de Guangdong, onde fica Cantão. Foi ele quem, observando Hong Kong, mais fez para que Shenzhen se transformasse no local inicial das experiências de reinvenção da China.

O seu filho, o atual secretário-geral do Partido Comunista e presidente da República, tem plena consciência de que a cidade que acolhe a Cimeira da APEC e o histórico encontro tripartido é hoje, com os seus arranha-céus, a montra da renovada pujança chinesa. E do seu poder.