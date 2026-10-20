O primeiro ano de um projeto para toda a vida

Há um ano, os cascalenses confiaram-me a presidência da Câmara Municipal de Cascais.

Durante este primeiro ano, começámos a lançar as bases do que vão ser os próximos dez. Temos uma visão para o nosso concelho: Cascais para toda a vida.

Queremos que os nossos munícipes possam crescer, estudar, trabalhar e criar família com a qualidade de vida que merecem.

Uma das nossas prioridades é, por isso, a habitação. Temos o objetivo de disponibilizar 3600 soluções habitacionais até 2029.

Neste primeiro ano, já atribuímos, em média, uma casa por dia aos nossos munícipes. E, atualmente, estão em fase de estudo prévio novas empreitadas de habitação municipal.

Ao mesmo tempo, abrimos caminho a novas soluções de habitação para arrendamento, através do modelo Build to Rent, e ao desenvolvimento de projetos cooperativos. E fizemos o que só nós podemos fazer: adquirir terrenos estratégicos para combater a especulação imobiliária.

Uma câmara municipal não pode, sozinha, responder aos problemas de habitação dos portugueses. Mas pode, e deve, dar o exemplo a todos os decisores políticos do país.

Ainda assim, queremos mais. Qualidade de vida é ter bons serviços de saúde por perto, poder ir a um jardim ao pé de casa, inscrever os nossos filhos numa boa escola, utilizar transportes gratuitos e sentir segurança em todos os momentos.

Na Saúde, abrimos balcões do SNS em Carcavelos e Parede, e em São Domingos de Rana, e o Projeto Bata Branca dá consultas de Medicina Geral e Familiar a adultos sem médico de família.

Na Educação, somámos 10 milhões de euros ao orçamento e inaugurámos a nova Escola Secundária de Cascais, num investimento superior a 32 milhões de euros.

Já apoiámos mais de três mil estudantes com bolsas de Ensino Superior e vamos fazer da Escola Pereira Coutinho uma escola técnico-profissional.

Na mobilidade, os autocarros mantêm-se gratuitos e criámos duas novas linhas escolares e uma ligação entre São Domingos de Rana e o Hospital de Cascais.

No ambiente, comprámos quase 50 hectares de terrenos para o maior parque urbano do concelho, cinco a seis vezes maior do que o Parque Marechal Carmona.

Na segurança, reorganizámos e reforçámos a Polícia Municipal, inaugurámos a Esquadra de Trajouce e abrimos o Gabinete de Saúde Mental para as Forças de Segurança.

Na economia, baixámos para 4,5% a participação municipal no IRS e reduzimos em 15% o IMI de todas as habitações próprias e permanentes.

Tenho escrito que a democracia começa na vida local e acaba na qualidade de vida dos cidadãos. E, no ano em que Cascais é também a Capital Europeia da Democracia, lançámos o maior Orçamento Participativo de sempre, com 12 milhões de euros.

Tal como uma casa precisa de fundações, também o futuro de Cascais precisa de alicerces a partir dos quais vamos construir a próxima década. Este foi apenas o primeiro ano de um projeto que é para toda a vida.