O dilema de ganhar um Picasso e não o poder pendurar na sala

Alguma vez pensou o que faria se, de repente, tivesse um Picasso? Ari Hodara também não, mas o engenheiro parisiense acabou de ganhar um quadro do génio de Málaga num sorteio solidário chamado Um Picasso por 100 euros, cuja receita ia financiar a investigação sobre a doença de Alzheimer. Foi esse o valor que Hodara, um apaixonado por arte, pagou por um bilhete, depois de ficar a saber do sorteio pela televisão. E nunca mais pensou nisso. Até receber uma chamada de uma produtora da Christie’s a anunciar-lhe que era agora o feliz proprietário de Cabeça de Mulher, uma obra de Picasso datada de 1941 e inspirada na sua companheira e musa Dora Maar. Depois de um momento de incredulidade – “Doei o dinheiro, acima de tudo, pela causa, sem nunca imaginar que pudesse realmente ganhar” – e ainda a recuperar da surpresa – “Fiquei extremamente surpreendido e, depois, muito emocionado ao perceber que se tratava de um retrato de Dora Maar pintado por Picasso” –, Hodara tem agora um dilema pela frente: o que fazer com um quadro que está avaliado em mais de um milhão de euros?Guache sobre papel com 38,9cm por 25,4cm, a obra esteve na posse do próprio Picasso e da sua família durante algum tempo, tendo depois passado para uma coleção privada. No momento do sorteio, era propriedade da Opera Gallery de Nova Iorque, que a cedeu por um milhão dos 12 milhões de euros recolhidos (os restantes 11 milhões foram para a Fondation Recherche Alzheimer). “Num primeiro momento acho que vou aproveitar e ficar com ele”, disse Ari Hodara logo depois de saber que ganhara. Mas se o engenheiro está a pensar simplesmente pendurar Cabeça de Mulher numa parede da sua sala, pode não ser tão simples assim. “Se não existissem todos os requisitos de seguro e de sistemas de alarme, adoraria expô-lo em minha casa”, admitiu Hodara, após pensar melhor no assunto e consciente de que o mundo inteiro conhece agora a sua identidade. Inclusive os melhores ladrões de arte. E não afastou a hipótese que parece mais simples: vender. Emprestar a obra a um museu também é uma outra alternativa possível.Foi isso que os vencedores das duas edições anteriores desta lotaria de arte, um americano de 25 anos e uma contabilista italiana de 58, acabaram por fazer. Para já o quadro ainda está na alfândega e a entrega oficial, com direito a uma cerimónia e tudo, está prevista para daqui a uma semana. Além de oferecer os seus préstimos para ajudar com os trâmites, a Christie’s já disponibilizou os seus cofres para o guardar o tempo que for necessário. Hodara, quanto a ele, confessa que ainda vai refletir sobre o que fazer: “Ainda tenho tempo para pensar nisso”.