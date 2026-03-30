Opinião DN

Não são percepções

Diogo Noivo
Diogo Noivo

Politólogo

Publicado a

Em janeiro, um grupo de extrema-esquerda atacou o sistema eléctrico alemão e Berlim sofreu o maior apagão desde a II Guerra Mundial. 45.000 famílias ficaram sem energia num mês com temperaturas negativas.

Este acto de sabotagem, com uma sofisticação operacional sem paralelo nas últimas décadas, levou as autoridades alemãs a alocar mais recursos ao combate à extrema-esquerda.

Em Itália também despontam episódios preocupantes. Há pouco mais de uma semana dois jovens anarquistas foram encontrados mortos nos escombros de uma casa abandonada, em Roma. O artefacto explosivo que fabricavam detonou de forma involuntária.

A bomba destinar-se-ia aos caminhos-de-ferro. De acordo com o Ministério do Interior italiano, os ataques a este tipo de infraestrutura aumentaram 450% entre 2024 e 2025.

Em Portugal, onde a extrema-esquerda é tratada como uma fantasia inventada por gente mal-intencionada, um indivíduo com motivações anarquistas lançou um engenho incendiário contra uma marcha anti-aborto, em Lisboa. Só a inépcia do atacante impediu uma tragédia.

Pese embora o crescimento de extrema-direita na Europa, os números mostram maior incidência de violência do campo político contrário. Em 2024, a Europol identificou 58 actos de terrorismo, dos quais 24 foram de índole jihadista, 21 de extrema-esquerda e anarquista, 4 separatistas e apenas 1 de extrema-direita - acrescem 8 incidentes sem motivação estabelecida.

Os anos mais recentes mostram distribuições e ordens de grandeza em tudo semelhantes. Por exemplo, em 2023, também segundo a Europol, em 120 incidentes terroristas, a extrema-esquerda foi responsável por 32, o que compara com 2 da extrema-direita.

Isto leva-nos a um passado que julgávamos arquivado, o da terceira vaga de terrorismo internacional, compreendida entre as décadas de 1960 e 1980. A imensa maioria das organizações activas neste período subscreviam agendas de extrema-esquerda e eram, no essencial, movimentos extraparlamentares, com pouca ou nenhuma representação em instituições democráticas. Não conseguiam eleger candidatos em eleições livres e plurais, ou simplesmente rejeitavam a democracia e os seus procedimentos.

Não foi por acaso que o pico de terrorismo em Espanha ocorreu na década de 1980, etapa em que sistema partidário se consolidou ao centro, com os eleitores a remeterem os extremismos para as margens da arena política. A erupção em força das FP-25 em Portugal obedeceu a dinâmica semelhante, sobretudo após a derrota de Otelo Saraiva de Carvalho nas presidenciais de 1980.

O terrorismo não se presta a causalidades simples. E estamos longe da espiral de violência que assolou o continente europeu há meio século. Ainda assim, no momento presente, o passado parece repetir-se. Há certa correlação entre a viragem da Europa à direita em eleições e o crescimento dos incidentes terroristas de esquerda e anarquistas.

Nos Estados Unidos da América, onde a violência de extrema-direita tem sido dominante, estudos recentes sugerem alguma correlação entre a vitória de Trump e o crescimento de episódios violentos com motivações de esquerda.

Aparece, portanto, uma hipótese: à semelhança do sucedido há 50 anos, as esquerdas extremas, confrontadas com fracassos eleitorais e com a ascensão de partidos que consideram ilegítimos, veem no contexto político um incentivo à violência. Até porque a polarização política é uma das consequências mais imediatas de um acto terrorista.

O certo é que hoje, como no passado, estas esquerdas actuam em nome do povo enquanto ignoram a vontade por ele expressa nas urnas. Certo é também que as evidências são suficientes para que, por fim, se dê atenção ao assunto. Não são percepções.

Escreve sem aplicação do novo Acordo Ortográfico.

Opinião
Extremismos
Diogo Noivo
terrorismo
atentados
Sítios fora do lugar
Diário de Notícias
www.dn.pt