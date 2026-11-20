A enorme mesa redonda dava para sentar, sem dificuldade, uma dúzia de pessoas. Do centro, aberto, espreitava um arranjo de flores cor-de-rosa e vermelhas. Mas em torno da peça de madeira castanha estavam apenas três homens: Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump.
Os três líderes reuniram-se na quinta-feira em Shenzhen à margem da Cimeira da APEC que decorria naquela cidade chinesa. Um encontro cuja importância - foi o primeiro de sempre entre os três líderes, apesar de Putin ser o senhor da Rússia desde 2000, de Xi liderar a China desde 2012 e de Trump ter presidido aos EUA de 2017 a 2021 e agora desde 2025 - lhe valeu comparações com a Cimeira de Ialta. Perto do final da II Guerra Mundial, o americano Franklyn Roosevelt, o britânico Winston Churchill e o soviético Josef Estaline juntaram-se naquela cidade da Crimeia para discutir a reorganização do mundo no pós-conflito.
Para a posteridade ficou a imagem dos três líderes, sentados lado a lado numa cuidadosa encenação para transmitir a união dos Aliados, a igualdade de posição e esconder não só a fragilidade física de Roosevelt, como as profundas divisões que os três apresentavam.
Em pleno século XXI, na era dos telemóveis e do escrutínio das redes sociais, a encenação ganhou novas dimensões. E os chineses mostraram, nesta cimeira, serem mestres nessa arte. Tudo começou com a chegada dos líderes ao aeroporto. Se Trump teve direito a ser recebido por Xi, num momento histórico em que o líder chinês retribuiu a cortesia do homólogo americano quando visitou os EUA em setembro, Putin foi recebido pelo chefe de gabinete do presidente chinês, Cai Qi. Uma receção considerada de alto nível em contraste com a chegada da primeira-ministra japonesa Sanae Takaishi, recebida na pista por uma antiga diplomata chinesa e sem música, num sinal de que Pequim não esquece as tensões com Tóquio sobre Taiwan.
Mas voltando à cimeira trilateral entre Xi, Putin e Trump, a escolha da mesa não é um acaso, tal como não é o lugar central do presidente chinês. Segunda economia mundial e com ambições de disputar com os EUA o lugar de superpotência, a China aproveitou ter os olhos do mundo nela para exibir a sua modernidade e poder. E Xi, como anfitrião, aproveitou para mostrar a Putin e Trump que, pelo menos na sua terra, quem manda é ele.
Ora Putin sabe bem o efeito que uma mesa tem, ou não tenha recebido muitos líderes mundiais na compridíssima e intimidante mesa de conferências do Kremlin.
Em cima da mesa, precisamente, em Shenzhen estiveram a segurança nuclear, a reforma da ONU, a segurança energética e até o TPI, de acordo com o comunicado conjunto. Mas numa hora e meia de reunião os líderes terão, com certeza, abordado outros assuntos, da Ucrânia ao Irão.
O que disseram, talvez nunca saibamos, mas o que fica é a foto dos três à mesa com Xi em lugar central.