Em pleno século XXI, na era dos telemóveis e do escrutínio das redes sociais, a encenação ganhou novas dimensões. E os chineses mostraram, nesta cimeira, serem mestres nessa arte. Tudo começou com a chegada dos líderes ao aeroporto. Se Trump teve direito a ser recebido por Xi, num momento histórico em que o líder chinês retribuiu a cortesia do homólogo americano quando visitou os EUA em setembro, Putin foi recebido pelo chefe de gabinete do presidente chinês, Cai Qi. Uma receção considerada de alto nível em contraste com a chegada da primeira-ministra japonesa Sanae Takaishi, recebida na pista por uma antiga diplomata chinesa e sem música, num sinal de que Pequim não esquece as tensões com Tóquio sobre Taiwan.

Mas voltando à cimeira trilateral entre Xi, Putin e Trump, a escolha da mesa não é um acaso, tal como não é o lugar central do presidente chinês. Segunda economia mundial e com ambições de disputar com os EUA o lugar de superpotência, a China aproveitou ter os olhos do mundo nela para exibir a sua modernidade e poder. E Xi, como anfitrião, aproveitou para mostrar a Putin e Trump que, pelo menos na sua terra, quem manda é ele.

Ora Putin sabe bem o efeito que uma mesa tem, ou não tenha recebido muitos líderes mundiais na compridíssima e intimidante mesa de conferências do Kremlin.

Em cima da mesa, precisamente, em Shenzhen estiveram a segurança nuclear, a reforma da ONU, a segurança energética e até o TPI, de acordo com o comunicado conjunto. Mas numa hora e meia de reunião os líderes terão, com certeza, abordado outros assuntos, da Ucrânia ao Irão.

O que disseram, talvez nunca saibamos, mas o que fica é a foto dos três à mesa com Xi em lugar central.