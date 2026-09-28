Marrocos: o PAM ganhou em 2026, as legislativas que perdeu em 2011 para os “barbudos”! 

Exactamente há uma semana, escrevemos, a propósito das eleições que decorreram a meio da semana passada, « Fouzi Lekjaâ, pr. da Fed. Marroquina de Futebol, e recém-sócio dos “autênticos e modernos”, reúne condições para a mobilização do voto no seu partido, aumentando a possibilidade de, finalmente, o partido que germinou do Movimento Para Todos os Democratas (2008), do agora conselheiro da “Távola Redonda MVI”, Fouad Ali El Himma, “ganhar a eleição de 2011 ”, que perdeu para os “barbudos”!»

Ultrapassado o enigma, “resultado eleitoral”, já que projectámos exactamente o que aconteceu, os três primeiros seriam sempre os partidos da coligação governamental, com a possibilidade de uma alternância entre PAM (24,56%) e RNI (16,71%), o que aconteceu, continuando o ISTIQLAL, a terceira força política, com 16,46%.

O enigma seguinte, é vislumbrar quem será o próximo primeiro-ministro, sendo que pode ser, na verdade, uma primeira-ministra!

Em rigor, deverá ser isso que vai acontecer, já que Fatima Ezzahra El Mansouri, é a líder do Partido Autenticidade e Modernidade (PAM), vencedor das eleições de quarta 23. Então porquê a dúvida?

Não é bem dúvida, é a oportunidade, a sedutora oportunidade, de ter até 2030, um PM ligado à Real Federação de futebol, o já citado Fouzi Lekjaâ, que nos últimos 12 anos, levou um “tiki-taka marroquino”, aos palcos mundiais, a partir do 4º lugar, no Mundial do Qatar 2022. O factor futebol/”assunto só para homens”, terá neste braço-de-ferro, um veredicto socialmente relevante para o reino!

Vantagens Lekjaâ:

- 12 anos de gestão de excelência, na Federação Marroquina de Futebol;

- Experiência governativa: Ministro-Delegado da Economia, Finanças e Orçamento;

- Principal vantagem: Ligação entre o Palácio/Federação e o Presidente da FIFA. Arregimentar os votos dos delegados africanos, garantirá a reeleição de Infantino, o que garantirá a Final de 2030 em Casablanca!

Vantagens Fatima Ezzahra:

- Ser mulher, ser Rhamna, e com 50 anos, já ter um historial de lutas públicas, com avanços e recuos, cuja persistência, agarrou as mulheres marroquinas, que se reveem e confiam, numa modernaça de jeans e cabelos ao vento;

- Precisamente, esta imagem de uma “Meloni Marroquina”, também é irresistível para o Palácio, em período de preparação para os 100 anos do desporto-rei;

- Mohamed VI, também deverá querer manter a tradição, acrescentando que neste caso, daria posse à primeira primeira-ministra em Marrocos, e segunda, no Magrebe, uma tendência século XXI;

- O historial da família Mansouri, de Marraquexe, coloca a “neta do Pashá de Marraquexe”, na mesma mesa que o rei e os filhos.

Bon Courage Lalla!