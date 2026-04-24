Liberdade como sinónimo de coragem

Há 52 anos, na madrugada de 25 de abril de 1974, os cravos vermelhos encheram as ruas de Lisboa e o silêncio de décadas cedeu lugar a uma palavra que, apesar de asfixiada, nenhuma censura conseguira apagar: liberdade. A Revolução dos Cravos não foi apenas um golpe militar. Foi uma rutura civilizacional, um ato de recusa coletiva contra o medo, a ignorância imposta e a submissão. Liderado pela coragem de alguns, Portugal acordou diferente naquele dia e nunca mais voltou a ser o mesmo.Cinquenta anos depois dessa aurora, a Constituição da República Portuguesa continua a ser o espelho mais fiel do que esse povo quis para si: um Estado de Direito democrático, fundado na dignidade da pessoa humana, na soberania popular e na igualdade.Aprovada em 1976, a Constituição não é apenas um documento jurídico. É um pacto de comunidade e civilização, imperfeito como todos os pactos humanos, mas resistente e vivo, credor de muitas conquistas e salvaguarda de muitas tentativas de abuso. Cinquenta anos de democracia constitucional são, em Portugal, conquistas que muitos países ainda hoje não conseguiram almejar.Nesse mesmo horizonte de meio século, os Açores e a Madeira afirmaram a sua identidade própria. As autonomias regionais, também consagradas em 1976, foram o reconhecimento de que Portugal é um país plural, de continente e de ilhas, de terra firme e de Atlântico. Para os Açores, arquipélago de nove ilhas espalhado por mais de 600 quilómetros de oceano, a Autonomia foi mais do que um estatuto político: foi dignidade, foi capacidade de decidir sobre o próprio destino, foi o fim de décadas de esquecimento imposto por um Estado centralista e distante. As ilhas mais isoladas, como Corvo e Flores, seguem ainda hoje como símbolos da resistência de uma identidade insular que não só se recusa a desaparecer como se renova e se afirma perante todas as dificuldades e tribulações.Cinquenta anos de Autonomia constitucional e 40 anos de integração europeia completam este quadro de transformação histórica. Desde 1986, Portugal é parte de um projeto que transcende fronteiras e que se firmou na ideia de que a paz se constrói com cooperação, não com confronto. A Europa deu a Portugal fundos, mercados, padrões de qualidade e, acima de tudo, paz e um enquadramento de valores partilhados. As regiões ultraperiféricas como os Açores e a Madeira beneficiaram de regimes específicos que reconhecem as suas fragilidades geográficas e que continuam a ser essenciais para assegurar coesão económica, social e territorial.Mas o presente exige mais do que celebrações. A Europa enfrenta uma encruzilhada: o regresso dos nacionalismos que ameaçam a democracia, a emergência climática, o desafio da competitividade tecnológica face aos Estados Unidos e à China, a necessidade urgente de uma política de Defesa comum. Portugal, pequeno em dimensão, mas estratégico em posição, entre o resto da Europa, o Atlântico e o mundo lusófono, tem um papel relevante a desempenhar.Para os Açores, o futuro passa por uma Autonomia mais robusta, por uma conectividade que vença o isolamento geográfico, por uma aposta na sustentabilidade ambiental e no turismo consciente, e por manter vivas as comunidades das ilhas mais isoladas, onde habita uma das identidades mais autênticas e resistentes da cultura portuguesa.Liberdade, 52 anos depois, não é apenas o que está escrito na Constituição. É o que cada cidadão faz com o direito que tem de votar, de participar, de questionar, de construir, de ser corresponsável pelo nosso destino coletivo.Portugal chegou até aqui com determinação e com História. O que vier a seguir depende, como sempre, da nossa vontade coletiva de merecer o que um dia foi conquistado com cravos. Honrar abril não é, por isso, apenas celebrá-lo. É fazer com que conte todos os dias e ter a coragem de enfrentar aqueles que querem fazer dele uma mera nota de rodapé.