Dezasseis pessoas morreram no Elevador da Glória a 3 de setembro de 2025. Qualquer texto sobre esta tragédia tem de começar por elas.

É esse respeito que falta a quem, 14 meses depois, transforma uma reportagem num pedido de demissão.

A esquerda lisboeta descobriu agora, com ar de escândalo, que os cabos dos ascensores históricos não cumpriam as normas. O Bloco de Esquerda declara que Carlos Moedas “não tem condições para continuar em funções”. O PS acusa-o de mentir.

Convém, por isso, lembrar o que já se sabia, e desde quando.

Desde 20 de outubro de 2025 é público, pelo GPIAAF, que o cabo que cedeu não estava certificado para o transporte de pessoas e que os cabos comprados desde 2022 para a Glória, o Lavra e Santa Justa não cumpriam as especificações. Não era segredo. Os relatórios do CATIM confirmam o essencial do que o país já tinha lido.

E esses relatórios existem porque Carlos Moedas os pediu.

Na noite do acidente mandou parar os ascensores. No dia seguinte exigiu uma auditoria externa e interna à Carris. A administração foi substituída e nenhum equipamento reabriu sem parecer técnico favorável. Os relatórios provam que parar tudo foi a decisão certa.

Moedas não escondeu nada. Foi ele quem mandou procurar.

Extraordinário é quem levanta a voz.

A Carris passou para a Câmara em 2017, pelas mãos de António Costa e Fernando Medina. Entre 2017 e 2021, Medina governou Lisboa com um acordo formal com o Bloco, que tinha pelouros no executivo.

O Bloco não era espectador (nem espetacular), mas era parte do governo da cidade. Foi nesse mandato, em 2019, que a manutenção foi entregue à empresa que ainda a fazia no dia do acidente.

Foi nesse mandato, a partir de 2020, que a engenharia da Carris deixou de ser chamada a verificar os cabos recebidos. E foi a administração nomeada nesse ciclo que, em 2022, contratou um cabo 43% mais barato e sem certificação, em vez do cabo certificado comprado em 2020.

Quem governava a Carris quando deixaram de funcionar os controlos que deviam ter travado aquele cabo não tem autoridade moral para exigir a demissão de quem mandou investigar. Se há responsabilidades políticas a pedir, PS e Bloco que comecem por si.

Hipocrisia ou vã glória? As duas. Hipocrisia, porque quem governou a Carris exige hoje aos outros as responsabilidades que se recusa a procurar no seu próprio mandato. Vã glória, porque salta por cima dos factos, da Carris e das investigações para apontar ao único alvo que dá títulos: o presidente da Câmara.

É a vaidade de quem prefere a manchete de um dia à verdade apurada, e a procura numa tragédia que tem, precisamente, o nome de Glória. As vítimas e as suas famílias mereciam mais.

Mereciam uma oposição com a decência de não fazer da sua dor uma arma política.