Dissociação da realidade

Há uns meses, foi anunciado pelo Metro de Lisboa que entravam em funcionamento os novos painéis informativos em algumas das estações do comboio subterrâneo – à semelhança do que acontece em Londres há anos, agora os passageiros conseguem ter informação sobre quanto tempo demoram os próximos três comboios a chegar. O mesmo movimento foi ensaiado pela Carris, para algumas das paragens de autocarro da capital.
Ao andar por Lisboa, utilizando qualquer um dos transportes públicos, é curioso o que se vê: os painéis (quando funcionam) estão estrategicamente colocados em estações de metro como Sete Rios ou São Sebastião - onde atualmente é mais fácil ouvir outra língua qualquer do que o português, de tão cheias de turistas que estão a qualquer hora e dia da semana. Nos autocarros, embora os painéis existam em mais paragens, em termos proporcionais, estão geralmente fora de funcionamento. E em pontos relevantes – como, suponha-se, uma das paragens do 750 no meio da 2.ª Circular – não há qualquer painel informativo.
Já nas várias paragens do 703 ou do 767, do outro lado da Estrada, perto do Centro Comercial Colombo, abundam e funcionam. Não deixa de ser curioso que haja painéis onde as pessoas têm mais alternativas e os autocarros se sucedem, mas não haja qualquer informação naquelas onde só passa um autocarro de X em X tempo – e, por norma, atrasado.
É também interessante perceber como aplicações de mapas, como o Google Maps, consigam hoje ser mais fiéis e rigorosas do que esses tais painéis instalados um pouco por toda a cidade.
Como se houvesse uma dissociação entre a realidade e aquilo que os governantes podem realmente oferecer, perdidos que estão a tentar anunciar coisas novas, mesmo que estas não funcionem – ainda que os visitantes fiquem bem impressionados, porque nas estações e ruas por onde passam tudo parece assemelhar-se a uma capital europeia desenvolvida (afinal, o importante são os mercados de Natal que até já nem se chamam mercados de Natal, mas sim Christmas Markets). O problema é o resto.
São os milhares de pessoas que continuam a sair à rua por habitação digna em vários pontos do país – parece haver, aqui também, alguma divergência entre o que a sociedade faz e o que o Governo vê, com o ministro Paulo Rangel a considerar que não houve ainda “grandes protestos” mas apenas “protestos”, como se a quantidade de gente lhes retirasse mérito; são as diversas iniciativas que tentam chamar a atenção do Governo para os problemas cada vez mais sentidos na Educação, na Saúde, na Justiça. São os milhares de jovens que não veem luz ao fundo de um túnel que, desde 2012, não para de escurecer – vale a pena, aliás, recordar o trabalho do jornalista Luís Reis Ribeiro que, na última edição do Dinheiro Vivo fez as contas a uma desigualdade crescente desde o pico da crise financeira.
São os inquilinos mais velhos que perdem as suas casas porque os aumentos inesperado das rendas os deixam sem forma de pagar o mínimo da sua dignidade – um teto.
Já aqui escrevi isto quando, nos EUA, os democratas venceram de forma retumbante as eleições intercalares naquele país, mas parece que temos de nos repetir até que algo seja feito: quando os governantes (os líderes, portanto) vivem dissociados da realidade, e resistem a fazer a única coisa que lhes é pedida – que resolvam os problemas das pessoas nos quais têm mão –, o risco de alienação e de revolta aumenta nessa devida proporção.
Para já, e depois de semanas de protestos pelos direitos mais básicos a tomar conta do país, os governantes parecem tão distantes da realidade quanto antes. Talvez se vivessem uma semana na pele da grande maioria daqueles que governam fosse mais fácil entender a urgência do que lhes é pedido: uma casa que consigam pagar, comida na mesa para si e para os seus, transportes que os levem a horas aos (às vezes dois e três) empregos, hospitais que não os deixem morrer à espera de uma ajuda que devia ser imediata.
Bastava, desconfio, uma semana. E talvez a dissociação se tornasse menos óbvia e o trabalho mais efetivo. Até isso acontecer, os protestos continuarão - mesmo que sejam “apenas protestos”.