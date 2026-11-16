Dissociação da realidade

Há uns meses, foi anunciado pelo Metro de Lisboa que entravam em funcionamento os novos painéis informativos em algumas das estações do comboio subterrâneo – à semelhança do que acontece em Londres há anos, agora os passageiros conseguem ter informação sobre quanto tempo demoram os próximos três comboios a chegar. O mesmo movimento foi ensaiado pela Carris, para algumas das paragens de autocarro da capital.

Ao andar por Lisboa, utilizando qualquer um dos transportes públicos, é curioso o que se vê: os painéis (quando funcionam) estão estrategicamente colocados em estações de metro como Sete Rios ou São Sebastião - onde atualmente é mais fácil ouvir outra língua qualquer do que o português, de tão cheias de turistas que estão a qualquer hora e dia da semana. Nos autocarros, embora os painéis existam em mais paragens, em termos proporcionais, estão geralmente fora de funcionamento. E em pontos relevantes – como, suponha-se, uma das paragens do 750 no meio da 2.ª Circular – não há qualquer painel informativo.

Já nas várias paragens do 703 ou do 767, do outro lado da Estrada, perto do Centro Comercial Colombo, abundam e funcionam. Não deixa de ser curioso que haja painéis onde as pessoas têm mais alternativas e os autocarros se sucedem, mas não haja qualquer informação naquelas onde só passa um autocarro de X em X tempo – e, por norma, atrasado.

É também interessante perceber como aplicações de mapas, como o Google Maps, consigam hoje ser mais fiéis e rigorosas do que esses tais painéis instalados um pouco por toda a cidade.

Como se houvesse uma dissociação entre a realidade e aquilo que os governantes podem realmente oferecer, perdidos que estão a tentar anunciar coisas novas, mesmo que estas não funcionem – ainda que os visitantes fiquem bem impressionados, porque nas estações e ruas por onde passam tudo parece assemelhar-se a uma capital europeia desenvolvida (afinal, o importante são os mercados de Natal que até já nem se chamam mercados de Natal, mas sim Christmas Markets). O problema é o resto.