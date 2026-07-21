Demitir o ministro?

Nas últimas semanas, vários partidos pediram a demissão do ministro da Educação. Estão no seu direito. Mas a pergunta que verdadeiramente importa é outra: Portugal está hoje melhor servido com Fernando Alexandre no Ministério da Educação do que estava há dois anos? A resposta é, para mim, evidente. Sim.Durante demasiado tempo, a educação portuguesa viveu prisioneira da inércia. Os problemas acumulavam-se, as reformas eram sucessivamente adiadas e instalou-se a ideia de que nada podia mudar sem provocar um conflito. Fernando Alexandre recusou essa lógica. Trouxe método, capacidade de trabalho, liderança e uma invulgar vontade de enfrentar um setor onde abundam interesses instalados, rotinas burocráticas e demasiados “elefantes sentados”, confortáveis com o imobilismo.Em pouco mais de um ano, conseguiu aquilo que muitos julgavam impossível. Fechou um acordo histórico com os professores sobre a recuperação do tempo de serviço, pondo fim a um conflito que marcava a Educação há quase uma década. Reformulou o sistema de colocação de docentes, procurando dar respostas a uma escassez de professores que ameaça a qualidade do ensino. Iniciou também um processo de simplificação administrativa, libertando escolas e direções para aquilo que realmente interessa: ensinar melhor.É evidente que não basta. A Educação portuguesa continua a precisar de reformas profundas.A primeira é tornar a profissão docente novamente atrativa. O país não pode resignar-se à falta de professores. É preciso modernizar a carreira, premiar o mérito, criar incentivos para a fixação de docentes onde fazem falta e devolver prestígio social à profissão.A segunda passa por uma verdadeira autonomia das escolas. Não basta proclamar autonomia, é necessário confiar nas lideranças, reduzir a burocracia e responsabilizar quem decide pelos resultados alcançados. Só assim será possível inovar, adaptar respostas às diferentes comunidades educativas e elevar a qualidade do ensino.Os reformistas raramente recolhem aplausos imediatos. Quem mexe no que está instalado enfrenta sempre resistência. Mas é precisamente essa resistência que demonstra que alguma coisa está, finalmente, a mudar.Por isso, quando ouvimos pedir a demissão do ministro da Educação, a resposta parece-me óbvia. Portugal precisa que Fernando Alexandre continue. Precisa que mantenha a coragem de decidir, a determinação de reformar e a ambição de transformar a Educação portuguesa.Porque a Educação não é apenas uma política pública. É o maior e o mais importante investimento que uma nação pode fazer a pensar no seu futuro coletivo. E esse futuro constrói-se com quem ousa mudar, nunca com quem prefere deixar tudo na mesma.