Em 2025, a China emitiu mais dióxido de carbono de origem fóssil e industrial do que os Estados Unidos, a Índia e a Rússia juntos, ou seja, representa cerca de um terço do consumo mundial. Ao ritmo médio desse ano, emitiu em pouco mais de um dia o equivalente a um ano inteiro de emissões portuguesas. Mesmo por habitante, as emissões chinesas foram cerca de duas vezes e meia superiores às portuguesas. Quando chega a hora de financiar a ação climática noutros países, Portugal tem o dever de contribuir. Para a China, é uma opção. Que realidade justifica hoje esta diferença?

A resposta remonta a 1992. Na Convenção do Clima, Portugal foi incluído no grupo de países com obrigações de financiamento. A China ficou de fora e continua a ser tratada como país em desenvolvimento nas negociações climáticas. O Acordo de Paris manteve a distinção. Os países desenvolvidos têm o dever de disponibilizar recursos para ajudar os países em desenvolvimento a reduzir emissões e a adaptar-se às alterações climáticas. Os restantes são encorajados a fazê-lo voluntariamente. A classificação de 1992 explica como aqui chegámos, mas é cada vez mais difícil usá-la para justificar que aqui fiquemos.

A dimensão das emissões chinesas dá a medida do impacto do país. A capacidade para contribuir vê-se no que Pequim já faz. O World Resources Institute estima que, entre 2013 e 2022, a China disponibilizou ou mobilizou cerca de 45 mil milhões de dólares para a ação climática noutros países em desenvolvimento. O montante inclui financiamento público, créditos à exportação e investimento privado mobilizado. Mostra que a China já consegue financiar projetos além-fronteiras a uma escala que torna razoável pedir-lhe um compromisso regular.

A China é o maior consumidor mundial de carvão e ocupa uma posição central na produção de painéis solares e baterias. As decisões que toma sobre a sua própria energia pesam nas emissões mundiais. As decisões que toma sobre o que produz e exporta influenciam o custo e a segurança da transição energética de outros países. Esta é a China que as cimeiras do clima têm à sua frente em 2026. Para efeitos de financiamento climático, já reúne condições para assumir o mesmo dever de contribuir que os países desenvolvidos, num montante proporcional à sua capacidade.

Em Baku, em 2024, os países acordaram uma meta coletiva de pelo menos 300 mil milhões de dólares por ano até 2035. Conseguiram rever o montante. Deixaram por rever quem tem o dever de contribuir. Antes de procurar consenso sobre o próximo número, as cimeiras deviam discutir esse pressuposto à luz da capacidade atual de cada país. É legítimo pedir a Portugal que cumpra a sua parte. É igualmente legítimo pedir às cimeiras do clima que expliquem por que razão a parte da China continua a ser facultativa.