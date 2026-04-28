Cidades avançam com planos que as acompanham

As cidades vivem hoje um período de transformação acelerada. A pressão sobre a habitação, as novas dinâmicas económicas, o investimento em mobilidade e os desafios da transição climática exigem respostas públicas cada vez mais rápidas, coordenadas e eficazes.Neste contexto, o Plano Diretor Municipal (PDM) mantém-se como o principal instrumento de organização do território. No entanto, nem sempre consegue acompanhar o ritmo da realidade.Um PDM atualizado não é apenas uma exigência técnica – é uma condição essencial para um desenvolvimento urbano equilibrado. Garante previsibilidade a cidadãos e investidores, assegura coerência nas decisões públicas e, sobretudo, permite alinhar o território com prioridades estratégicas como mais habitação, emprego qualificado, melhor mobilidade e maior sustentabilidade e resiliência.O problema surge quando os instrumentos de planeamento deixam de acompanhar esta evolução. Um PDM excessivamente rígido ou desatualizado deixa de orientar e passa a travar o desenvolvimento.As consequências são evidentes: projetos estruturantes atrasam-se ou não avançam, o investimento desloca-se para territórios mais ágeis e a resposta à crise da habitação fica comprometida. Mais grave ainda, consolidam-se no território soluções desajustadas que perduram por décadas.Como concluímos recentemente em Coimbra, o maior risco no planeamento urbano não é a flexibilidade, mas sim a inação. A incapacidade de adaptar atempadamente os instrumentos de planeamento tem um custo profundo: perde-se a capacidade de responder às necessidades reais das pessoas e das empresas.Por isso, é fundamental mobilizar, com inteligência e responsabilidade, todos os instrumentos previstos na lei. A revisão do PDM define o rumo estratégico de longo prazo; as alterações permitem ajustamentos intermédios, mais ágeis e focados; e, em situações de desfasamento evidente e urgente, a suspensão parcial, devidamente enquadrada, pode assumir um papel estratégico de recalibração.A suspensão é um mecanismo excecional, como a lei prevê, mas que pode e deve ser utilizado de forma responsável para repor o alinhamento entre o planeamento e o território. Trata-se de uma ferramenta transitória que permite responder a mudanças significativas nas dinâmicas urbanas, evitando que decisões estruturantes fiquem bloqueadas por regras desajustadas, sem comprometer os critérios ambientais, técnicos e de interesse público.Importa, por isso, afirmar com clareza: atualizar um PDM não é desregular. Pelo contrário, é garantir que a regulação permanece relevante, eficaz e alinhada com os objetivos públicos.Precisamos de um planeamento simultaneamente estável e adaptativo: que assegure regras claras, mas que saiba ajustar-se quando o território muda; que integre diferentes escalas – do bairro à região – e múltiplas dimensões – da economia ao ambiente, da mobilidade à habitação.Mais do que um documento fechado, o PDM deve ser entendido como parte de um processo contínuo de aprendizagem e adaptação. Só assim será possível construir cidades mais competitivas, inclusivas e sustentáveis.Num momento decisivo para o futuro das nossas cidades, não podemos permitir que os instrumentos que as devem orientar se tornem fatores de bloqueio. Um planeamento eficaz é, também, um planeamento capaz de se adaptar.E essa capacidade faz toda a diferença.