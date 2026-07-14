Cabo Verde: um pequeno país, uma grande lição

Quando fui deputada ao Parlamento Europeu, muitas vezes tive de explicar onde ficava Cabo Verde. Acontecia sempre que apresentava esse país como um exemplo de modernização administrativa e defendia que a União Europeia o devia considerar como parceiro privilegiado na cooperação com África. Falava por experiência própria, visto que, enquanto ministra responsável por essa área, tinha acompanhado vários projetos desenvolvidos com Cabo Verde e testemunhado a qualidade das suas equipas.O mesmo terá sucedido quando os Tubarões Azuis brilharam no Mundial de Futebol – de onde vinham aqueles jogadores que fizeram tremer o Campeão do Mundo?Para nós, portugueses, antes do 25 de Abril, a visão de Cabo Verde era a de uma colónia pobre, embora conhecida pela sua música e literatura. Não atraía muitos colonos europeus, e o Tarrafal evocava o destino dos presos políticos para um campo de concentração instalado numa das mais belas paisagens do arquipélago. De Cabo Verde partiam trabalhadores para as roças de São Tomé e Príncipe e muitos quadros intermédios para outras colónias.Depois da independência, sem recursos naturais relevantes, com escassez de água e terras férteis, Cabo Verde escolheu investir nas pessoas e nas instituições. Os resultados são claros: cerca de 85% da população tem acesso a água potável, a esperança média de vida ronda os 74 anos e a taxa de alfabetização situa-se entre 88% e 90%, valores muito positivos na África Ocidental. Num continente onde tantas democracias fracassaram ou enfrentam dificuldades, Cabo Verde construiu instituições constitucionais sólidas, garantiu alternâncias de governo pacíficas e afirmou-se como exemplo de estabilidade política e financeira e de desenvolvimento humano.Foi esse percurso que a Universidade de Coimbra distinguiu há dias, ao atribuir uma das suas mais altas homenagens ao presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves. Homenageou, sem dúvida, o antigo estudante, mas sobretudo o estadista que, como primeiro-ministro e depois presidente, ajudou a construir este caminho coletivo bem-sucedido.O momento mais marcante da cerimónia ocorreu no discurso de agradecimento. José Maria Neves emocionou-se, ao recordar a mãe, vendedora no mercado da Assomada, na Ilha de Santiago, que trabalhava arduamente para que os filhos pudessem estudar. Nas lágrimas que lhe interromperam a voz estava a história de um povo que fez da Educação o seu maior património.Depois, o presidente falou do significado de ser crioulo e da riqueza da diversidade e da mistura cultural - uma lição tão relevante nos tempos que correm.A sua intervenção revelou visão, cultura e humanidade, confirmando que a homenagem distinguiu não apenas um homem e um político, mas também o exemplo de um país pequeno em território, mas grande na forma como soube construir o seu futuro.Ex-deputada ao Parlamento Europeu============2024 - OPINIÃO - Corpo Te