A IA nos serviços jurídicos: a ilusão da certeza

A inteligência artificial generativa entrou no quotidiano das empresas com a promessa de rapidez, eficiência e simplicidade. No Direito, essa promessa é sedutora. Em segundos ou poucos minutos, uma ferramenta de IA resume jurisprudência, sugere cláusulas, redige minutas e organiza argumentos. Para muitos decisores, se a resposta surge depressa, bem escrita e com aparência técnica, talvez o serviço jurídico especializado se tenha tornado dispensável.É precisamente aí que começa o risco. A IA não compreende o Direito. Não pondera princípios, não avalia prova, não conhece a cultura decisória dos tribunais, nem assume responsabilidade pelo que produz. Os modelos de linguagem (LLMs/IA) funcionam por probabilidade: antecipam resultados plausíveis a partir de grandes volumes de texto. O resultado pode ser brilhante e persuasivo. Mas pode estar disfarçadamente errado.E, no Direito, o erro raramente é neutro. Uma cláusula mal configurada pode implicar o fim do negócio e milhares de euros de prejuízo. Uma citação doutrinal ou jurisprudencial inexistente pode comprometer uma peça processual. Uma norma revogada, um prazo mal contado ou uma qualificação jurídica inadequada, podem transformar uma posição defensável numa derrota evitável. O perigo maior está no erro sofisticado que se apresenta com linguagem segura, lógica convincente e falsa autoridade técnica.A IA pode potenciar o erro jurídico. Não porque seja inútil, mas porque torna o erro mais rápido, elegante e difícil de identificar por quem não domina a matéria. A tecnologia cria uma ilusão de certeza. Um contrato gerado por IA pode parecer completo a um gestor. Um parecer pode parecer sólido a quem procura apenas uma resposta. As lacunas decisivas, porém, só surgem quando há conflito despoletado: na execução do contrato ou no tribunal.A conclusão séria não é a substituição do advogado, mas o reforço da sua intervenção. A IA é extraordinária quando integrada num processo dirigido por especialistas. Pode acelerar pesquisa, sistematizar informação, comparar versões e libertar tempo. Mas não substitui o juízo jurídico experiente. Não define estratégia. Não conhece o cliente. Não mede o risco reputacional, comercial e processual. Não sabe quando uma solução juridicamente possível é desaconselhável.A advocacia de valor acrescentado deixa de se medir pela mera produção de texto. O seu centro desloca-se para a validação crítica, a especialização, a estratégia e a responsabilidade. O advogado que utiliza IA tem de saber formular perguntas, escolher fontes, testar respostas, detetar alucinações e proteger o sigilo profissional. Mas, acima de tudo, tem de saber Direito. Sem domínio técnico, a IA não é um acelerador de qualidade, mas um multiplicador de risco e erro.Para as empresas, a mensagem é clara. Recorrer à IA para problemas simples pode ser útil, mas confiar-lhe decisões jurídicas complexas sem intervenção especializada é um erro de gestão. Nenhuma gerência ou conselho de administração devem aceitar que contratos relevantes, litígios estratégicos ou temas regulatórios sejam tratados como se bastasse uma instrução bem escrita numa plataforma digital.A tecnologia vai transformar a advocacia. Mas, no momento decisivo – quando uma cláusula protege ou expõe um negócio, quando uma tese processual ganha ou perde um litígio – a diferença continuará a estar no discernimento, no julgamento e na intervenção humana especializada. As máquinas não convencem Juízes. São os homens e mulheres que envergam a toga que têm esse predicado!A inteligência artificial é um excelente auxiliar na prestação de serviços jurídicos. Mas é incapaz de substituir o papel do advogado conhecedor e experiente. No Direito, a aparência de certeza nunca bastou. Quanto mais sofisticada for a máquina, mais indispensável se torna quem a saiba utilizar e responder pelos resultados.