Mourinho depende da melhor sequência para lutar pelo título

É aqui que pode jogar a experiência de José Mourinho e números até positivos em embates diretos. O português ganhou oito dos 27 encontros e empatou mais nove (perdeu dez), o que revela o embaraço que os catalães têm sentido para mandar abaixo o técnico setubalense. Pelo Chelsea empatou duas vezes no Camp Nou, uma delas saindo de prova depois em casa, mas foi aquela meia-final de Liga dos Campeões, na qual o Inter, reduzido a dez, passou no Camp Nou rumo ao título europeu, depois de bater o Bayern, que fez mediatizar uma imagem de festa, de punho no ar, de Mourinho. Esse momento, em 2010, o Barcelona fez questão de não apagar, já que no ano seguinte, motivado para derrotar Mourinho, atropelou, com um arraso de futebol, o Real por 5-0. Desde aí, o técnico português só perdeu dois dos sete encontros fora, ambos para a Supertaça de Espanha, um deles logrando vencer pelo resultado obtido em casa. Em 2012, Mourinho sairia, a três jornadas do fim, com sete pontos de avanço após bater o Barcelona no Camp Nou e rumaria à conquista do campeonato espanhol. Durante a sua estadia em Madrid, foi até mais difícil vencer em casa do que no campo do rival.

Treze anos depois do último embate, Mourinho chega com uma sequência recorde na carreira de cinco jogos sem perder contra os catalães, o que poucos treinadores registam no pecúlio, e com o lastro de ter arredado o Barcelona numa Taça do Rei e na final de uma Supertaça. Depende de ampliar a sequência sem perder a crença de poder vir a ser campeão em Espanha. Curiosamente, o Barcelona procura o 30.º campeonato da história e fazendo-o Hansi Flick chegará ao tri. Desde Pep Guardiola (2009 a 2011) que ninguém o atinge na prova espanhola. Mourinho quebrou a hegemonia ao catalão em 2012.