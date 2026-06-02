Do tabuleiro dos gigantes à glória eterna: o caminho exigido a Portugal

O futebol internacional prepara-se para cruzar a maior fronteira da sua história. O alargamento do Campeonato do Mundo para 48 seleções não é apenas uma mudança de formato; é a criação de um labirinto competitivo em que a margem de erro encolhe à medida que o mapa do talento se expande. Para Portugal, este cenário recusa discursos de circunstância ou a tradicional humildade saloia. Chegou o momento de assumir o peso do favoritismo e transformar o virtuosismo individual em glória eterna.Na linha da frente da grelha de partida, cinco potências reclamam a responsabilidade de ditar as regras do jogo: – Espanha, sob o signo da consagração europeia, pratica o futebol mais associativo e asfixiante da atualidade, unindo a geometria de Rodri e Pedri à verticalidade demolidora de Lamine Yamal e Nico Williams; – França, a apoteose da eficácia cirúrgica, onde Didier Deschamps domina a arte dos torneios curtos, sustentado pela maturidade de Mbappé e pela velocidade de Barcola e Dembélé; – Inglaterra, onde a era de Thomas Tuchel injetou o pragmatismo que faltava à clarividência britânica, carimbada por uma qualificação perfeita (22 golos marcados e zero sofridos) que deixa a espinha dorsal de Rice, Bellingham e Kane pronta para quebrar o enguiço desde 1966; – Argentina e Brasil, os colossos sul-americanos que fecham o lote de elite. Se a alviceleste vive a transição da última dança de Messi amparada pela fome de Lautaro e Álvarez, a canarinha, sob o comando cirúrgico de Carlo Ancelotti, entrega o seu destino à eletricidade de Vinícius Jr. e Raphinha.A grande ratoeira deste novo Mundial reside nas seleções que, fora do radar do favoritismo crónico, guardam armas capazes de resolver uma eliminatória num lance de génio: a Noruega, com o instinto felino do predador Erling Haaland dentro da área; o Japão, uma seleção ultra-organizada com a âncora Wataru Endo e o talento de Kubo; Marrocos, semifinalista do último Mundial, que soma ao seu bloco compacto a visão e as movimentações desconcertantes de Brahim Díaz; o Senegal, expoente africano que alia a potência atlética de Nicolas Jackson à experiência letal de Sadio Mané.É precisamente no limbo entre estes dois blocos que se situa a Seleção Nacional, oscilando entre o peso histórico dos favoritos e a fome dos outsiders. Um estatuto híbrido onde Portugal tem a obrigação de se impor sem falsas modéstias. Inserida no Grupo K, com Colômbia, Congo e Usbequistão, a comitiva lusa não tem espaço para calculismos: a liderança é uma exigência absoluta para carimbar o respeito no tabuleiro mundial.Com o novo desenho competitivo, vencer o grupo é uma necessidade estratégica. O topo garante um cruzamento menos complexo nos 16 avos de final contra um dos terceiros classificados (dos grupos D, E, I, J ou L), blindando a equipa contra um choque precoce com as potências do Grupo L, como a Inglaterra ou a Croácia.Sejamos claros, os oitavos de final são o patamar mínimo aceitável, a linha vermelha que separa o sucesso do fracasso rotundo. A partir daí, a jogo único, qualquer conjetura é prematura. Contudo, olhar para esta seleção e não a projetar nas meias-finais, ou a discutir uma final legítima, é pecar por manifesta falta de ambição. Portugal tem estofo para ser Campeão do Mundo.O argumento não é o patriotismo cego, mas sim a maturidade do grupo capitaneado por Roberto Martínez. Longe vão os tempos da "ansiedade de palco". Individualmente, as nossas peças mais valiosas mandam na aristocracia do futebol mundial. Homens como Rúben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Nuno Mendes ou João Neves são os cérebros, os motores e os líderes no relvado de superestruturas como o Manchester City, Manchester United ou PSG. Falamos de atletas habituados a decidir finais da Liga dos Campeões sob uma pressão diária e sufocante. Eles sabem lidar com a expectativa de um país porque convivem com a obrigação de vencer todas as semanas. Se Roberto Martínez conseguir fazer com que esta constelação funcione como uma máquina coletiva oleada e solidária, a qualidade individual tratará de ditar o resto. E o resto é a história por escrever.