Um "desastre caótico". Obama critica gestão de Trump sobre pandemia

O ex-presidente norte-americano Barack Obama lançou um ataque contundente à forma como Donald Trump tem gerido o país em tempos de pandemia, apelidando-a de "um desastre absolutamente caótico". Obama falava numa conferência, na sexta-feira à noite, com ex-membros de seu governo. Os EUA lideram mundialmente o número de infeções por covid-19, com quase 1,3 milhões de infetados e mais de 77 mil mortos.

O atual presidente tem sido duramente criticado por abdicar do papel de liderança na orientação do país durante uma das piores crises do século, descurando candidaturas para obter equipamentos médicos críticos quer no mercado aberto quer no estrangeiro. Com o objetivo de reeleição, a Trump também lhe é apontada a preferência de se guiar pelos seus próprios interesses políticos do que pelo bem comum, pressionando agressivamente o país a reabrir a sua economia devastada sem um plano claro de como fazê-lo com segurança.

"Teria sido mau mesmo com os melhores governos" e "foi um desastre absoluto e caótico quando esta mentalidade [de Donald Trump] é operacionalizada no nosso governo "

"Ser egoísta, tribal, dividido e ver os outros como inimigos" tornou-se "um impulso mais forte na vida americana", disse Obama aos seus ex-funcionários. "É parte da razão pela qual a resposta a essa crise global foi tão anémica e irregular", continuou.

De acordo com o antigo presidente dos EUA, gerir um país em pandemia "teria sido mau mesmo com os melhores governos" e "foi um desastre absoluto e caótico quando esta mentalidade [de Donald Trump] é operacionalizada no nosso governo", rematou.

No áudio, obtido pelo Yahoo News, Obama pede que os ex-funcionários se unam a Joe Biden, candidato à Casa Branca, que se prepara para enfrentar Trump nas eleições presidenciais de novembro. Obama já anunciou que estará envolvido na candidatura de Biden.

Além de comentar a crise pandémica e o rumo da presidenciais no país, Obama também alertou para a decisão do Departamento de Justiça em arquivar acusações contra Michael Flynn, ex-consultor de segurança nacional de Trump, que se declarou culpado de mentir ao FBI na investigação da Rússia. "Este é o tipo de coisa que te faz começar a preocupar com o básico - não apenas normas institucionais. O nosso entendimento básico do estado de direito está em risco", disse.