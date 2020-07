Motorista de autocarro em morte cerebral após violenta agressão em França

Um motorista de autocarro foi declarado em morte cerebral esta segunda-feira, em França, depois de ter sido atacado domingo à noite por quatro pessoas a quem recusou a entrada no transporte público, por não usarem máscaras faciais, conforme é exigido.

Uma fonte policial em Bayonne, perto do luxuoso resort atlântico de Biarritz, no sudoeste da França, disse à AFP que uma pessoa estava sob custódia e outros suspeitos estavam a ser procurados. Segundo a imprensa francesa o detido trata-se de um homem de 34 anos, já com antecedentes criminais.

O grupo tentou embarcar no autocarro no domingo à noite sem bilhetes ou máscaras, que são obrigatórias nos transportes públicos em toda a França.

Bayonne : agressé dimanche, un conducteur de bus en état de mort cérébrale, par @CarolSuhas https://t.co/elB9FsiokE pic.twitter.com/aZlCeMTWh9 - Sud Ouest (@sudouest) July 6, 2020

Quando o motorista, de 59 anos, tentou impedir a entrada do grupo, foi repetidamente agredido o que resultou em ferimentos graves na cabeça.

Estava inconsciente quando foi levado ao hospital, e os médicos declararam a morte cerebral esta segunda-feira, disse a fonte da polícia.

Os serviços regionais de autocarro foram interrompidos esta segunda-feira, depois de vários colegas do motorista se recusarem a trabalhar em protesto contra o ataque brutal.