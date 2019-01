Escritor francês diz que é incapaz de amar uma mulher de 50 anos. "Prefiro os corpos de mulheres mais jovens"

O escritor e realizador francês Yann Moix considera que as mulheres com 50 anos são velhas

Escritor e realizador francês, Yann Moix diz que não é capaz de amar mulheres com 50 anos, porque, para ele, já são velhas. "Elas são invisíveis. Eu prefiro os corpos de mulheres mais jovens. É tudo. Um corpo de uma mulher de 25 anos é extraordinário. O corpo de uma mulher de 50 anos não é de todo extraordinário". As declarações polémicas foram ditas por Moix numa entrevista à revista Marie Claire e despertaram a revolta de algumas representantes do sexo feminino nas redes sociais.

Curiosamente, Yann Moix tem 50 anos, mas não se vê a amar uma mulher da sua idade. "Quando tiver 60 serei capaz", afirmou o escritor galardoado com vários prémios, entre os quais o Goncourt pelo seu primeiro romance. As declarações polémicas deste autor continuam ao longo da entrevista. Diz, por exemplo, que prefere mulheres asiáticas, principalmente coreanas, chinesas e japoneses. "É provavelmente triste e redutor para as mulheres com quem saio, mas o tipo asiático é suficiente rico, grande e infinito para eu não ter vergonha".

Afirmações que inflamaram as redes sociais, com mulheres - e homens também - a condenar o escritor e realizador francês. Uma jornalista francesa não teve pudores em mostrar o rabo que diz ser de uma mulher com 52 anos como reação às declarações de Yann Moix.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Muito elegante, Yann Moix. Muito elegante. Mas como a estupidez e a vulgaridade não têm idade, é reconfortante no caso dele e duvido que muitas mulheres queiram", atirou Olivia Gregoire, deputada francesa, que foi porta-voz do movimento La République en Marche, do presidente francês Emmanuel Macron.

A antiga primeira dama, Valérie Trierweiler - foi companheira de François Hollande, presidente francês entre 2012 e 2017 - também decidiu ter uma posição perante as palavras de Yann Moix e reagiu nas redes sociais ao dedicar a Moix esta imagem:

Depois da entrevista e de toda a polémica que suscitou, o escritor não retirou uma vírgula ao que disse. Pelo contrário. Assume a 100% a opinião que expressou sobre as mulheres de 50. "Não somos responsáveis por gostos ou inclinações", justificou Moix à rádio RTL. Adiantou ainda que não tem de "responder perante um tribunal do gosto".

Da polémica não se livra, numa altura em que está a promover o seu novo romance, "Rompre".