Coronavírus. Número de mortos subiu para 636 e há mais de 31 mil casos confirmados

Passageiros com passaporte português retidos em cruzeiro estão bem de saúde

O número de mortos provocados pelo novo coronavírus subiu esta sexta-feira para 636, com 31 161 pessoas infetadas, anunciaram as autoridades chinesas. Desde o último balanço, na quinta-feira, registaram-se mais 73 mortes e 3143 casos de infeção no surto que começou na cidade de Wuhan, na província central de Hubei.

Na Europa, o número de casos confirmados chegou a 31, com novas infeções detetadas no Reino Unido, Alemanha e Itália.

O médico chinês que deu o primeiro alerta sobre o surto do novo coronavírus morreu na quinta-feira, depois de ter contraído pneumonia na semana passada, anunciou o hospital onde estava internado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A morte Li Wenliang, que foi repreendido pela polícia por ter denunciado o surto mortal de coronavírus, está a suscitar vários apelos pela liberdade de expressão na China. Nas nas redes sociais chinesas, a frase "eu quero liberdade de expressão" tornou-se viral, após a notícia da morte do oftalmologista, de 34 anos, que fez os primeiros alertas sobre o novo vírus.