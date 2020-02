Hospital de Wuhan diz que coração do médico parou mas "ainda lutam para o salvar"

A notícia correu rápido - o médico chinês que tentou emitir os primeiros alertas sobre o surto mortal de coronavírus e denunciou que não estavam a ser tomadas as medidas urgentes necessárias morreu devido à infeção, adiantaram os meios de comunicação chineses. Contudo, o Hospital Central de Wuhan, onde estava internado, reagiu nas redes sociais chinesas, através da sua conta oficial, dando conta que o óbito não está confirmado, que ainda lutam para o reanimar.

"Na luta contra a epidemia de pneumonia da nova infeção por coronavírus, o oftalmologista do nosso hospital, Li Wenliang, infelizmente foi infetado. Ele está atualmente em estado crítico e estamos fazendo o possível para ressuscitá-lo ", afirmou o hospital de Wuhan na sua conta oficial do Weibo, uma espécie de Twitter chinês.

Vários meios de comunicação chineses estatais, incluindo Beijing News e Global Times, noticiaram a morte de Li, levando a uma manifestação de luto e homenagem tanto nas redes sociais chinesas como até na Organização Mundial de Saúde.

Li Wenliang trabalhava como oftalmologista no Hospital Central de Wuhan quando enviou um alerta sobre o vírus a colegas médicos em 30 de dezembro. Depois, a polícia abordou Wenliang e pediu que parasse de divulgar a informação, enquanto as autoridades tentavam manter as notícias em segredo.

O oftalmologista divulgou a sua história no site Weibo, quando já estava numa cama de hospital, um mês depois de fazer o alerta.

Li, 34 anos, havia notado sete casos de um vírus que inicialmente julgou ser SARS - o vírus que levou a uma epidemia global em 2003. Em 30 de dezembro, o médico enviou uma mensagem a um grupo de colegas, alertando-os para usar roupas de proteção para evitar infeções.

Quatro dias depois, foi convocado para o Serviço de Segurança Pública, onde pediram para assinar uma carta, em que era acusado de "fazer comentários falsos" que "perturbaram severamente a ordem social".

Wenliang foi uma das oito pessoas que a polícia disse que estavam a ser investigadas por "espalhar boatos". As autoridades locais mais tarde pediram desculpas ao jovem médico.

Na semana passada, o Supremo Tribunal Popular da China publicou um documento sobre informações falsas e boatos, tendo abordado o caso do médico e dos seus colegas. Salientava que, embora o que estava em causa era uma nova estirpe de vírus (o coronavírus) e não SARS, a génese da informação era verdadeira, criticando a atuação policial.

"Embora a nova pneumonia não seja SARS , o conteúdo publicado não é completamente fabricado. Se o público tiver ouvido esse "boato" na época e adotado medidas como usar máscara, fazer uma desinfeção rigorosa e evitar ir ao mercado de animais selvagens com base no pânico sobre a SARS, essa poderá ter ser a melhor maneira de prevenir e controlar novas pneumonias hoje. Felizmente", escreveu o tribunal.

O oftalmologista tornou-se um herói nacional, um símbolo da luta contra o silêncio do governo. Disse ao site Caixin que temeu por retaliações do hospital, que o punissem por "espalhar boatos", mas sentiu-se aliviado depois do tribunal superior criticar publicamente a polícia. "Acho que deveria haver mais de uma voz numa sociedade saudável e não aprovo o uso do poder público para interferências excessivas", disse Li.

No seu post no Weibo, descreveu como em 10 de janeiro começou a tossir, no dia seguinte estava com febre e dois dias depois estava no hospital. Foi diagnosticado com o coronavírus em 30 de janeiro.

Várias postagens em redes sociais chinesas expressam grande tristeza pela sua morte.

O coronavírus já matou mais de 560 pessoas e infetou mais de 28000 na China e em mais de 20 países.

"Muito tristes", reage a OMS

A Organização Mundial de Saúde (OMS) já comentou a morte do médico.

Esta quinta-feira, um diretor da OMS expressou tristeza com a notícia da morte. "Estamos muito tristes ao saber da perda de Li Wenliang", disse Mike Ryan, diretor do programa de Emergências em Saúde da OMS, quando questionado sobre a morte do médico durante uma conferência de imprensa sobre o coronavírus, em Genebra.

"Deveríamos celebrar a sua vida e lamentar a sua morte", acrescentou Ryan.