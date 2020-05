China acusa EUA de calúnia por acusação de espionagem de vacinas

A China acusou esta quinta-feira os Estados Unidos de calúnia depois que Washington ter acusado Pequim de espiar as suas investigações sobre uma vacina secreta contra a covid-19.

"A China expressa seu descontentamento e sua firme oposição a essas calúnias", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian.

A polícia federal dos EUA emitiu esta quarta-feira um alerta aos investigadores norte-americanos que trabalham na descoberta de uma vacina para a covid-19 sobre as tentativas chinesas de piratear as pesquisas.

Várias empresas e universidades norte-americanas estão neste momento envolvidas em investigações para acelerar a descoberta de uma vacina contra o novo coronavírus, algumas com dinheiros do Estado.

Esta quarta-feira, as autoridades policiais dos EUA avisaram que há um risco de pirataria às pesquisas por parte do Governo chinês.

"As tentativas da China para atingir esse propósito representam uma séria ameaça à resposta que o nosso país procura dar à covid-19", disseram esta quarta-feira o FBI e a agência de segurança cibernética dos EUA, em comunicado conjunto.

"Os setores de saúde, farmacêutica e de investigação que trabalham com as respostas à covid-19 devem estar cientes de que serão os primeiros alvos dessa atividade (de pirataria) e tomar as medidas necessárias para proteger os seus sistemas", disseram as agências.

O FBI especifica, em particular, alegadas investigações de "ciberatores e de informadores não tradicionais conectados com a República Popular da China", suspeitos de quererem roubar elementos protegidos por propriedade intelectual.

As agências de segurança norte-americanas referem-se a piratas informáticos, mas também a investigadores e académicos que, de acordo com o Governo norte-americano, são ativados pelo Governo chinês para roubar informações de institutos universitários e de laboratórios públicos onde trabalham.

Esta acusação, rejeitada antecipadamente pelas autoridades chinesas, corre o risco de agravar ainda mais a relações entre Washington e Pequim, em escalada de tensão desde o aparecimento da pandemia de covid-19, em que o Presidente Donald Trump tem acusado o Governo chinês de ter ocultado a gravidade do novo coronavírus, no momento da sua origem, em Wuhan.